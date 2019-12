150 ton plastiku mniej. Lidl zaczyna "tatuować" swoje warzywa

Lidl zakłada, że do końca 2019 roku częściowo zrezygnuje z pakowania warzyw i owoców w plastikowe opakowania. Ten krok pozwoli w krótkim czasie wyprodukować o 150 ton plastiku mniej.

Niektóre z produktów będą "tatuowane" bezpieczną i naturalną wiązką światła. Dzięki temu, sklep nie wykorzysta plastikowej folii. Informacje o tym, że mamy do czynienia z warzywem czy owocem BIO znajdziemy bezpośrednio na skórce. Pierwsze "tatuaże" pojawią się na dyniach oraz selerach.

ZOBACZ: Jak marnować mniej żywności? Podpowiadamy

800 ton plastiku mniej

Firma zapowiada kolejne działania zmierzające do wyeliminowania plastikowych opakowań.

- Do końca 2019 roku obniżymy zużycie plastiku o 800 ton dzięki ograniczeniu materiału PET w butelkach wody Saguaro (442 tony plastiku mniej), czy też stopniowo redukując materiał, z którego produkowane są opakowania mięsa i drobiu (217 ton plastiku mniej), wyeliminujemy także 150 ton plastiku dzięki sprzedaży warzyw i owoców luzem - powiedziała "Rzeczpospolitej" Aleksandra Robaszkiewicz, rzeczniczka prasowa Lidl Polska.

To nie jedyna sieć sklepów wielkopowierzchniowych, która wprowadza korzystne dla środowiska zmiany. Od lipca 2019 roku we wszystkich sklepach Carrefour w Polsce przy pakowaniu owoców, warzyw, serów czy mięs można korzystać z własnych pudełek. Wystarczy przekazać je pracownikowi, aby ten nałożył do nich produkty i przykleił etykiety do zeskanowania.

WIDEO - Niezwykła transmisja NASA. Kosmonauci pracują poza stacją kosmiczną Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ polsatnews.pl, "Rzeczpospolita"