Syn Polki ma trafić do homoseksualnej pary. RPD zapowiada interwencję

Będę interweniował w sprawie synka pani Anety, którego brytyjski sąd chce oddać do adopcji parze homoseksualistów – zapowiedział na Twitterze rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak.

Portal WP.PL poinformował w piątek, że brytyjski sąd zdecydował, że syn Polki mieszkającej w Anglii może trafić do adopcji.

"Zgodę na to wyraził jego ojciec – obywatel Wielkiej Brytanii. Od pracowników opieki społecznej, którzy zajmują się adopcją, Polka dowiedziała się, że jej dziecko zostanie adoptowane przez parę homoseksualistów" - napisano.

"Wolałabym, żeby był wychowywany przez mamę i tatę"

"Nie chcę się na to zgodzić. Wolałabym, żeby był wychowywany przez mamę i tatę, a nie przez dwóch ojców" - powiedziała portalowi kobieta, która swoje wątpliwości zgłosiła opiece społecznej. O pomoc prosiła też polskiego konsula, który odpowiedział, że brytyjskie prawo dopuszcza adopcję dzieci przez pary homoseksualne.

Interwencję w sprawie dziecka zapowiedział na Twitterze rzecznik praw dziecka. Jak podkreślił we wpisie, "każde dziecko ma prawo do wychowania w poszanowaniu tożsamości kulturowej i religijnej - takie są unijne zasady".

Będę interweniował w sprawie synka pani Anety, którego brytyjski sąd chce oddać do adopcji parze homoseksualistów. Każde dziecko ma prawo do wychowania w poszanowaniu tożsamości kulturowej i religijnej - takie są unijne zasady.https://t.co/TodiGLx0R8 — Rzecznik Praw Dziecka (@RPDPawlak) December 2, 2019

W niedzielę w programie #Newsroom interwencję w sprawie synka pani Anety zapowiedział też wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Portal Wp.pl napisał, że Polka straciła prawo do opieki nad synem po tym, jak zostawiła go pod opieką 13-letniej córki. "Pod nieobecność matki chłopiec oparzył się gorącym naczyniem. Kobieta zmagała się także z depresją i choruje na epilepsję. Wcześniej straciła prawo do opieki nad pozostałymi dziećmi" – czytamy w artykule.

prz/ PAP