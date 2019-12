Skażona woda w kranach. Problem trwa już 3 tygodnie

Gminę Przecław w województwie podkarpackim zamieszkuje ponad 10 tysięcy osób. Trzy tygodnie temu w wodzie, z której na co dzień korzystają mieszkańcy, odkryto wysokie stężenie bakterii coli i enterokoków.

- Wydało się to w taki sposób, że jeden z pracowników gminy miał imprezę gdzieś tutaj na terenie Przecławia i okazało się, że dzieci są chore. Zaczęto badać przyczynę tej choroby i dzięki temu dowiedzieliśmy się, że woda jest po prostu skażona - powiedział "Interwencji" Karol Strzelczyk, mieszkaniec gminy.

- W momencie, gdy stwierdziliśmy przekroczenia norm pod względem bakteriologicznym, ze smutkiem podjęliśmy działania, które niestety wykluczyły możliwość używania tej wody przez ludzi do picia i stosowania jej do celów bieżących, powiedzmy: mycia się czy nawet mycia owoców - tłumaczy Grzegorz Burek, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mielcu.

Do tej pory sanepid w Mielcu wydał pięć ostrzeżeń. Wynika z nich, że część miejscowości może korzystać z wody po jej wcześniejszym przegotowaniu i ostudzeniu. Niestety duża grupa mieszkańców dalej musi pobierać ją z poustawianych na terenie gminy beczek.

"Bardzo uciążliwe", "Trudno jest"

- To bardzo uciążliwe, ale cóż, trzeba sobie jakoś radzić. Najgorzej przy dzieciach... Przecież nie poślę nieumytych do przedszkola - mówi pani Marta, mieszkanka gminy Przecław.

- Według komunikatów, jeżeli chce się zrobić toaletę, wykąpać się w tej wodzie, to musi być ona po przegotowaniu. Musi być gotowana minimum dwie minuty, a następnie musi samoistnie schłodzić się, więc dużo czasu to zajmuje - dodaje inny mieszkaniec, Łukasz Wilk.

Pani Władysława ma 80 lat, na terenie gminy mieszka od 1970 roku i pamięta, że problemy z wodą zdarzały się już wcześniej. A te najbardziej dotykają ludzi starszych, którym ciężko jest nosić wodę w butelkach.

- Trudno jest. Dobrze, że mam wnuczka, co się babcią interesuje, czy córkę, to się stara o to, żebym miała. Ja jestem już w podeszłym wieku, nie mogę chodzić i zależna jestem od kogoś - mówi "Interwencji".

Przestarzała sieć wodociągowa

Burmistrz Przecławia Renata Siembab zapytana, co jest przyczyną zatrucia wody, wskazuje m.in. na przestarzałą sieć wodociągową. - W niektórych miejscowościach liczy ona około 40 lat.

Ale tak jednoznacznie nie jestem w stanie powiedzieć, kto przyczynił się do tego, że w tylu punktach w całej gminie prawie w jednakowym czasie pojawiło się to skażenie. Ciągle tę sieć płuczemy. I teraz musi być dzień, dwa przerwy w badaniach, bo jak woda jest ciągle przepłukiwana, to też nie jest dobrze.

- Było lepiej, bo można było pić przegotowaną wodę. Teraz niestety się pogorszyło, jakaś nowa bakteria się pojawiła. Dostaliśmy informację, jeździła straż. Żeby w XXI wieku nie mieć wody w kranie - dziwi się pani Marta, mieszkanka gminy Przecław.