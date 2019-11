Netflix zapowiada zmiany w serialu "Iwan Groźny z Treblinki". "Efekt interwencji Morawieckiego"

W poniedziałek szef rządu Mateusz Morawiecki napisał do szefa Netflixa Reeda Hastingsa w sprawie "nieścisłości historycznych w produkcjach filmowych" na platformie Netflix.

"Być może dla ich twórców to mało znaczące pomyłki, ale są bardzo krzywdzące dla Polski i naszym zadaniem jest stanowczo zareagować. Mam nadzieję, że moje argumenty spotkają się ze zrozumieniem osób zarządzających Netflixem" - tłumaczył premier.

Wcześniej sprawę skomentował rzecznik Netflixa. Poinformował, że firma "jest świadoma wątpliwości dotyczących serialu i pilnie przyglądają się tej sprawie".

"Obozy prowadzone przez niemiecki reżim nazistowski"

Teraz oświadczenie w tej sprawie pojawiło się na Twitterze firmy.

"Wspieramy twórców serialu "The Devil Next Door" (Iwan Groźny z Treblinki), którzy wykonali istotną pracę oraz badania. Chcąc zapewnić naszym użytkownikom więcej informacji na ważne tematy przedstawione w tym serialu dokumentalnym i uniknąć nieporozumień, w ciągu najbliższych dni dodamy teksty do niektórych przedstawionych w nich map. Pomoże to wyjaśnić, że obozy zagłady i obozy koncentracyjne zostały zbudowane i były prowadzone przez niemiecki reżim nazistowski, który napadł na Polskę i okupował ją w latach 1939-1945" - czytamy.

Oświadczenie skomentował w czwartek na Twitterze szef KPRM Michał Dworczyk. "Efekty interwencji @MorawieckiM. Tak się dba o prawdę historyczną! Przy okazji gratulacje dla całego zespołu @ChlopikMariusz" - napisał.

Miniserial dokumentalny "Iwan Groźny z Treblinki" (oryginalny tytuł: "The Devil Next Door") opowiada o Iwanie Demianiuku, ukraińskim zbrodniarzu wojennym, strażniku niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Treblince podczas II wojny światowej. W pierwszym odcinku serialu pokazano mapę Polski w dzisiejszych granicach z zaznaczonymi niemieckimi obozami zagłady, m.in. Auschwitz, Sobiborem, Treblinką i Płaszowem. Na mapę w amerykańskiej produkcji zareagował też polski MSZ.

