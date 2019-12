Złota Piłka nie dla Lewandowskiego. Polak ósmy w plebiscycie "France Football"

Robert Lewandowski pojawił się na gali "France Football" w Paryżu z żoną Anną.

Gdy kamery pokazały kapitana reprezentacji Polski po ogłoszeniu wyniku, Polak wyglądał na niezadowolonego z werdyktu.

Po ogłoszeniu wyniku, Lewandowskiego wsparł jego klub Bayern Monachium. "Jesteś naszym numerem jeden" - napisali Bawarczycy na Twitterze.

Lewandowskiego wspiera również oficjalny kanał Polskiego Związku Piłki Nożnej. "Dla nas i tak jesteś najlepszy na świecie" - napisali.

DLA NAS I TAK JESTEŚ NAJLEPSZY NA ŚWIECIE! 💪🇵🇱@lewy_official zajął 8. miejsce w plebiscycie #BallonDor pic.twitter.com/Qkx6ZpQjSx — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 2 grudnia 2019

Rok temu Lewandowski nie znalazł się w czołowej trzydziestce. Przed dwoma laty zajął w tym plebiscycie dziewiąte miejsce, a jego najlepszą dotychczas lokatą była czwarta - za 2015 rok.

Tylko dwóch Polaków w historii znalazło się w czołowej trójce plebiscytu prestiżowego magazynu - w 1974 roku trzecie miejsce zajął Kazimierz Deyna, a w 1982 roku również na trzeciej pozycji uplasował się Zbigniew Boniek, obecny prezes PZPN.

Do Złotej Piłki nominowani do nagrody są najlepsi piłkarze świata, a od 2008 do 2017 roku triumfatorami plebiscytu byli nieprzerwanie Lionel Messi lub Cristiano Ronaldo. W ubiegłej edycji ich dominację przerwał Luka Modrić.

Tym razem wspomniana dwójka ponownie uchodzi za faworytów do triumfu.

Tegoroczną galę poprowadzi Didier Drogba wraz z prezenterką Sandy Heribert. Były napastnik Chelsea i Wybrzeża Kości Słoniowej piłkarską karierę zakończył rok temu.

Oprócz laureata Złotej Piłki poznamy także najlepszą piłkarkę oraz zwycięzców dwóch innych nagród. Na gali w Paryżu zostanie ogłoszony zdobywca nagrody Lwa Jaszyna na najlepszego bramkarza w 2019 roku. Jednym z nominowanych jest Wojciech Szczęsny. Przewidziane jest także wręczenie Trofeum Kopy dla najzdolniejszego piłkarza do lat 21.

