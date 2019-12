Piszą testamenty i leżą w trumnach. "Pogrzeby" dla żywych

Firma pogrzebowa Hyowon zaczęła organizować "pogrzeby" dla żywych, aby pomóc ludziom docenić ich życie, szukać przebaczenia oraz pojednania z rodziną i przyjaciółmi.

Zamknąć się w trumnie

Podczas takiego "pogrzebu" uczestnicy mogą założyć całun, wykonać swój portret trumienny i spisać testament. Można się również położyć się w trumnie i zamknąć w niej na kilka minut.

Na takie "imprezy" nie brakuje chętnych. Do zakładu zgłaszają się ludzie w różnym wieku - od nastolatków po emerytów.

Student Choi Jin-kyu przyznaje, że czas spędzony w trumnie pomógł mu zrozumieć, że zbyt często postrzegał innych jako konkurencję.

Wiele samobójstw

Zaangażowany w projekt Jeong Yong-mun mówi, że czasami rozmawia z osobami rozważającym samobójstwo i stara się zmieniać ich decyzję.

- Chcę, aby ludzie wiedzieli, że mają znaczenie i że ktoś inny byłby smutny, gdyby ich nie było - powiedział.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w 2016 r. wskaźnik samobójstw w Korei Południowej wyniósł 20,2 na 100 tys. mieszkańców, co stanowi prawie dwukrotność średniej światowej (10,53).

