Śnieg i niewielki mróz. Pogoda na weekend

W weekend w prawie całym kraju przewidywane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura w rejonach podgórskich może spaść do -7 stopni. GOPR informuje, że w Tatrach i Bieszczadach panują trudne warunki turystyczne

Jak informuje IMGW, Polska jest na skraju niżu z wtórnym ośrodkiem w rejonie Morza Białego, a południowy zachód kraju znajdzie się w zasięgu klina wyżowego. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Przelotne opady w sobotę

W sobotę w kraju przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 st. do 4 st., na wybrzeżu około 5 st., a w kotlinach karpackich od -2 st. do 0.

Wiatr przeważnie umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, na wybrzeżu i we wschodniej połowie kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h, stopniowo słabnący, w Karpatach do 70 km/h.

W nocy przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane i duże ze słabymi opadami deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od -3 st. do 0 st., nad morzem od 1 st. do 3 st., w rejonach podgórskich od -7 st. do -4 st. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W niedzielę umiarkowane zachmurzenie

W niedzielę synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane, na północy, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura maksymalna od 0 st. C do 4 st. C, cieplej na Półwyspie Helskim około 5 st. oraz chłodniej w kotlinach karpackich około -2 st.

Wiatr słaby, na północy kraju umiarkowany, z kierunków południowych. Po południu w Sudetach i Karpatach wiatr ma osiągnąć w porywach do 60 km/h.

Weekend w stolicy

W sobotę w Warszawie będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, ale w godzinach południowych możliwy wzrost do dużego i słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 3 st. Wiatr umiarkowany, wieczorem słaby, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna -2 st. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.

W niedzielę stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. Wiatr słaby, zachodni po południu skręcający na południowy.

Trudne warunki w Bieszczadach i Tatrach

W Bieszczadach, powyżej górnej granicy lasu, leży około jednego centymetra śniegu. - To pierwsze w tym roku opady śniegu – powiedział ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Kamil Krechlik.

Na Połoninie Wetlińskiej termometry pokazują jeden stopień mrozu. Wieje umiarkowany wiatr. Widoczność nie przekracza 100-150 metrów.

Także w bieszczadzkich dolinach, m.in. w Cisnej i Ustrzykach Górnych, temperatura powietrza waha się od zera do minus jednego stopnia Celsjusza. Pada drobny śnieg, a widać w promieniu dwóch - trzech kilometrów.

W ocenie GOPR, w Bieszczadach są trudne warunki turystyczne. - Wybierający się w góry powinni pamiętać, że szlaki są oblodzone. Wszędzie mgła ogranicza widoczność. Przed wyjściem należy zaznajomić się z aktualna prognozą pogody – mówił ratownik dyżurny.

Przypomniał, że idąc w góry turyści "zawsze powinni mieć naładowany telefon komórkowy", a w nim zainstalowaną aplikację "Ratunek". - Dzięki tej aplikacji łatwiej i szybciej możemy dotrzeć do poszkodowanych – zaznaczył.

W Zakopanem opady śniegu mają ustać w miarę upływu dnia. Ponownie pod Tatrami ma zacząć padać śnieg w nocy z niedzieli na poniedziałek. Przez najbliższe dni będą się utrzymywały ujemne temperatury. Niektóre stacje narciarskie rozpoczęły już sztuczne dośnieżanie stoków.

W Tatrach panują trudne warunki do uprawiania turystyki – ostrzegają pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. W wyższych partiach Tatr zalega warstwa nieprzetartego śniegu, a miejscami występują pod nim oblodzenia. Dodatkowym utrudnieniem w górach jest niski pułap chmur, który ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie.

