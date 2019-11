"Skandaliści": śmierć 21-latka z Konina. Insp. Mariusz Ciarka i Jerzy Dziewulski gośćmi programu

Tłum już wydał wyrok, rodzina oskarża policję, ale jaka jest prawda? Dziś o godz. 20 w "Skandalistach" głośna sprawa z Konina, gdzie policjant postrzelił śmiertelnie 21-letniego Adama. Krótko potem w mieście doszło do zamieszek. Funkcjonariuszy oskarża m.in. rodzina chłopaka. Na pytania co tak naprawdę się wydarzyło odpowiedzą rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka i Jerzy Dziewulski.

Do tragedii doszło w czwartek 14 listopada przed południem na jednym z konińskich osiedli. Patrol policji próbował wylegitymować 21-latka i dwóch 15-latków; najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według informacji policji, 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni; 21-latek zmarł pomimo udzielonej pomocy medycznej. Prokuratura poinformowała, że w niedalekiej odległości od ciała znaleziono pakunek "z sześcioma dawkami efektywnie działającej substancji psychotropowej". Mężczyzna miał mieć też przy sobie nożyczki.

ZOBACZ: Pogrzeb 21-latka z Konina. "Dlaczego Adam? Przecież on był dobry jak chleb"

Ojciec: policjant szedł ze świadomością, że zabije

- Odnosząc się do tych nożyczek i podrzucenia dilerek - na początku krążyły zdjęcia prawdopodobnie przez mieszkańców pobliskiego bloku. Zdjęcia były robione z góry, jakby to zobaczyła osoba bezpośrednio w ciągu kilku minut, być może sekund po zdarzeniu. Obok tej ręki były już nożyczki, a w odległości metra leżała dilerka z narkotykami. Nie ma możliwości, żeby policjant z komisariatu, z komendy tak szybko przyjechał i podrzucił nożyczki oraz narkotyki - mówił insp. Mariusz Ciarka w rozmowie z Agnieszką Gozdyrą.

WIDEO: Insp. Ciarka w "Skandalistach" o tragedii w Koninie

Policję oskarża rodzina śmiertelnie postrzelonego Adama. Pan Artur, ojciec 21-latka mówi wprost: "na moim synu wykonano wyrok".

- Do dziś policja się ze mną nie kontaktowała. Policjant szedł ze świadomością, że zabije - mówił pan Artur Czerniejewski.

"Są ludzie, którzy mają wiele za kołnierzem"

Swoje własne śledztwo wszczął też Zbigniew Stonoga. - To było morderstwo z premedytacją, Kilka sekund po oddaniu strzału odwraca się autor strzału i pyta: "jak ja teraz będę żył", ja mam troje dzieci, zabiłem człowieka". Dlaczego ten policjant biegał za Adamem, przecież on trzy dni wcześniej go legitymował - mówił w jednym z udostępnionych materiałów.

ZOBACZ: Śledczy badają, jak doszło do śmiertelnego postrzelenia w Koninie. Trwa wizja lokalna

- Nie mogę się odnieść do tych głupot, to są bzdury. Są ludzie którzy nie tylko za kołnierzem mają, ale także ich nienawiść do policji jest znana od wielu wielu lat. Jest brutalna ordynarna i kłamliwa - odpowiedział Jerzy Dziewulski.

WIDEO - Poznań: 8-latka została potrącona na pasach. Zmarła na rękach matki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ Polsat News