Podejrzana przesyłka w resorcie zdrowia. Na miejscy służby ratownictwa chemicznego

Służby ratownictwa chemicznego PSP sprawdzają zawartość paczki wysłanej do Ministerstwa Zdrowia - poinformował rzecznik prasowy mazowieckiej straży pożarnej mł. bryg. Karol Kierzkowski. Trzy osoby, które miały kontakt z przesyłką zostały odizolowane.

Służby otrzymały w piątek informację o podejrzanym pakunku w budynku Ministerstwa Zdrowia. Wewnątrz paczki jest najprawdopodobniej sproszkowana substancja. Paczka jest sprawdzana przez strażaków z grupy ratownictwa chemicznego.

- Na miejscu są chemicy oraz inspektor sanitarny, który będzie podejmował decyzję odnośnie dalszych działań. Trzy osoby, które miały kontakt z paczką zostały odizolowane - poinformował rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Karol Kierzkowski.

Kierzkowski dodał, że w paczce jest najprawdopodobniej suplement diety, ale nie jest to jeszcze potwierdzone. Substancja zostanie sprawdzona na miejscu w przenośnym laboratorium, co pozwoli na określenie czy jest ona groźna dla zdrowia. Natomiast dokładne określenie substancji będzie możliwe dopiero po przewiezieniu jej do stacjonarnego laboratorium.

pgo/ PAP