Merkel i Morawiecki odwiedzą Auschwitz. Jest data

Muzeum poinformowało, że kanclerz Niemiec i polski premier przybędą do Miejsca Pamięci na zaproszenie obchodzącej 10-lecie istnienia Fundacji Auschwitz-Birkenau. "Główne wydarzenie rocznicowe będzie miało miejsce w historycznym budynku Sauny na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Tam zaplanowano przemówienia gości zaproszonych na 10-lecie Fundacji" – podała w komunikacie placówka.

Trzecim kanclerz Niemiec w Auschwitz

Przed uroczystością rocznicową kanclerz Merkel i premier Morawiecki odwiedzą były obóz Auschwitz I. Przyjadą tam o godz. 10:30. Przywódcy wejdą na historyczny teren przez bramę główną z napisem "Arbeit macht frei". Złożą kwiaty przed Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11. W tym miejscu w czasie działania obozu Niemcy zastrzelili wiele tysięcy osób. W ogromnej większości byli to Polacy.

Uroczystości rocznicy działalności Fundacji, która zarządza funduszem wieczystym wspierającym finansowo konserwację autentycznych pozostałości po niemieckim obozie Auschwitz, rozpoczną się w piątkowe południe w budynku tzw. Sauny w byłym obozie Birkenau. Wygłoszone zostaną tam przemówienia zaproszonych gości.

W "saunie" od grudnia 1943 r. Niemcy prowadzili procedurę przyjęcia nowo przywiezionych więźniów do obozu.

Po uroczystości Merkel i Morawiecki przed pomnikiem ofiar obozu, znajdującym się pomiędzy ruinami dwóch największych komór gazowych w byłym Auschwitz II-Birkenau, złożą hołd zgładzonym. Będą również obok wagonu stojącego na tamtejszej rampie kolejowej. Jest on identyczny jak te, jakich Niemcy używali do deportacji Żydów do obozów, które stworzyli na okupowanych przez siebie ziemiach polskich.

Merkel będzie trzecim kanclerzem Niemiec, który odwiedzi były obóz Auschwitz. Wcześniej byli tu Helmut Schmidt i - dwukrotnie - Helmut Kohl.

Obóz Auschwitz

Fundacja Auschwitz-Birkenau powstała 10 lat temu. Jej celem jest finansowanie wieloletniego programu konserwacji terenów i pozostałości po niemieckim obozie Auschwitz. Nadrzędną wartością przyświecającą tym działaniom jest maksymalne zachowanie autentyzmu i czytelności przestrzeni poobozowej dla przyszłych pokoleń. Kapitał wieczysty, którym zarządza, wsparło blisko 40 państw oraz darczyńcy indywidualni.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je 2,15 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. (PAP)

