Zaręczyny w parlamencie. "To nie wydaje mi się na miejscu""

W czasie głosowania w izbie niższej parlamentu nad projektem ustawy o pomocy dla terenów zniszczonych przez trzęsienia ziemi, o głos poprosił Flavio Di Muro z Ligi.

Gdy pozwolono mu wygłosić deklarację, oświadczył: "W czasie całej działalności zbyt często zapominamy o prawdziwych wartościach, o osobach, które nas kochają i które my kochamy. Przepraszam za to, że przerywam tak ważne prace na tym posiedzeniu, ale miejcie szacunek dla tego, co powiem, dla mojej osoby, dla życia mężczyzny, bo dla mnie nie jest to dzień taki, jak wszystkie, to dzień wyjątkowy, specjalny. Zwracam się nie do przewodniczącego, ale do galerii: Elisa, wyjdziesz za mnie?".

Następnie deputowany pokazał z daleka siedzącej tam wybrance pierścionek. Wielu deputowanych zaczęło bić brawo i wznosić okrzyki radości, a także gratulować.

ZOBACZ: Komisja Europejska Ursuli von der Leyen zatwierdzona przez europarlament

Polityka Ligi przywołał do porządku przewodniczący Izby Roberto Fico mówiąc wśród oklasków : "Deputowany Di Muro, rozumiem wszystko, ale wykorzystanie wystąpienia dla takiego celu nie wydaje mi się na miejscu".

Nagranie z tego wyjątkowego wydarzenia trafiło natychmiast do internetu. Nie widać na nim reakcji wybranki parlamentarzysty.

WIDEO - Wojciechowski w nowej KE. "Polityka klimatyczna może być dobra dla rolnictwa" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ PAP