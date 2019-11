Patryk Jaki obronił doktorat. "Ciągle się uczę"

"‪To prywatna sprawa, ale obroniłem doktorat. Napisałem książkę o »Służbie Więziennej w Systemie Bezpieczeństwa RP«. Dziękuję wszystkim, którzy przez lata mnie wspierali i dopingowali, abym mimo innych obowiązków nie odpuszczał. ‬Dziękuję rodzinie za cierpliwość, gdy łączyłem obowiązki zawodowe z pracą naukową" - napisał Jaki w czwartek na Facebooku.

Jak poinformował, publikacje naukowe "The Prison Service in the Context of Jurisdiction of a Legal Protection Authority" oraz "Zatrudnienie skazanych w Polsce na tle porównawczym.

Wybrane zagadnienia" uzupełnił o rozprawę dot. "szerokiego spojrzenia na wady, ale i możliwości polskiego systemu penitencjarnego".

"Czyli tego czemu poświęciłem ostatnie lata swojego życia, zarówno jako osoba kierująca tym systemem, jak i przewodniczący polskiej Rady Polityki Penitencjarnej, Zespołu ds. reformy systemu penitencjarnego, oraz skutecznie przeprowadzający pierwszą po 1989 r. ustawę modernizującą tę służbę" - dodał.

"Niedoceniana" Służba Więzienna

Jak podkreślił, jego praca doktorska "opisuje nowe możliwości, jakie daje Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa poza tymi, które znamy (izolacja, resocjalizacja)". "W mojej ocenie (jest - red.) ciągle niedoceniania" - napisał Jaki.

"Mam 34 lata, ciągle się uczę i zdobywam nowe umiejętności m.in. po to, aby lepiej Państwa reprezentować. Pracę obroniłem na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Kolejny rok będę również pracował ze studentami Uniwersytetu Opolskiego w pracowni polityki bezpieczeństwa oraz Wyższej Szkole Kryminologii" - poinformował europoseł PiS.

