Liderzy Zjednoczonej Prawicy dogadali się. Podpisali ważny dokument

W czwartek rano Sobolewski zapytany w radiowej Jedynce, jakie są punkty sporne między koalicjantami w ramach Zjednoczonej Prawicy, odparł, że nie ma żadnych. Na uwagę, że jednym z nich była kwestia zniesienia tzw. 30-krotności limitu składek ZUS, odpowiedział, że takiego punktu w umowie nie było.

Polityk zaznaczył, że umowa jest przygotowana do podpisu. - W tym tygodniu jeszcze, według moich informacji, będzie podpisana - zapowiedział.

"Mam nadzieję, że już nie będzie takiej sytuacji, jak z trzydziestokrotnością"

Dopytywany, co Porozumienie i Solidarna Polska wynegocjowały, Sobolewski powiedział, że "umowa Zjednoczonej Prawicy jest umową wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i takową pozostanie". - Z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że w tym tygodniu zostanie podpisana - dodał.

Sobolewski zapytano także, czy nie obawia się weta wicepremiera Jarosława Gowina w związku m.in. ze sprzeciwem Porozumienia wobec projektu dotyczącego zniesienia 30-krotności przy składkach na ZUS.

- Rozmawiamy w ramach Zjednoczonej Prawicy. Mam nadzieję, że już nie będzie takiej sytuacji, jak z trzydziestokrotnością, i wszystkie nasze inicjatywy, działania, które będziemy wdrażali w życie - bądź to w parlamencie, bądź to za pomocą rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego - będą to inicjatywy całej Zjednoczonej Prawicy i w konsensusie będą wdrażane w życie - powiedział szef Komitetu Wykonawczego PiS.

luq/ PAP