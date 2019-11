Były prezydent USA Jimmy Carter wyszedł ze szpitala po poważnej operacji

95-letni były szef państwa od poniedziałku przebywał w klinice uniwersyteckiej Emory University Hospital w Atlancie w stanie Georgia. Szpital opuścił w środę rano czasu miejscowego.

Carter Center poinformowało, że były prezydent razem z żoną zamierzają spędzić Święto Dziękczynienia w swoim domu w Plains w Georgii.

"Państwo Carterowie są wdzięczni za wszystkie modlitwy, kartki i listy, które otrzymali, i mają nadzieję, że wszyscy razem z nimi będą świętować wyjątkowy Dzień Dziękczynienia" - napisano w oświadczeniu.

FORMER U.S. PRESIDENT JIMMY CARTER DISCHARGED FROM EMORY UNIVERSITY HOSPITAL pic.twitter.com/bjkRcNI2j1