Były prezydent USA w szpitalu. Czeka go operacja

Rzeczniczka Emory University Hospital poinformowała, że procedura ma być wykonana we wtorek rano.

Według komunikatu Carter Center, były prezydent "wygodnie odpoczywa". Jego żona, 92-letnia Rosalynn jest u jego boku.

Carter, który jest najstarszym żyjącym, byłym prezydentem USA, trzy tygodnie temu potknął się i upadł w swoim domu, w Plains, w stanie Georgia. Wcześniejszy upadek, w październiku br., spowodował konieczność wykonania szwów na jego twarzy.

W maju tego roku Carter złamał, również w domu, biodro co pociągnęło za sobą konieczność operacji chirurgicznej.

