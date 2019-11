Ponad 400 mln zł dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej. "Musimy sami produkować broń"

- Pokazujemy, jakie są nasze cele w zapewnieniu bezpieczeństwa dla polskiej armii, dla Polski - powiedział Morawiecki, który umowę określił jako przełomową.

Premier powiedział, że nasz kraj był ogromnie doświadczony przez historię. - Wiemy doskonale, że musimy sami potrafić wyprodukować broń, musimy sami mieć silny przemysł obronny i silną armię. A nie ma silnej armii bez silnego polskiego przemysłu zbrojeniowego - podkreślił szef rządu.

ZOBACZ: Lockheed Martin: Pierwsze F-35 Polska mogłaby odebrać w 2024

Morawiecki wskazał, że podpisana w środę umowa o wartości 436 mln zł - 400 mln zł ze strony Skarbu Państwa, 36 mln zł wkładu własnego PGZ - jest przełomowa i pozwoli produkować nowoczesną amunicję. - Jest umową jedną z najważniejszych w ostatnich wielu latach - powiedział premier.

Nowoczesny proch i amunicja

- To pokazuje nasze ogromne przywiązanie do idei silnej polskiej armii, do sprawności polskiej armii, ale również do armii, która jest w jakimś zakresie samowystarczalna i do przemysłu zbrojeniowego, który jest konkurencyjny - podkreślił premier.

WIDEO: premier podpisał w środę umowę na dokapitalizowanie PGZ

Obecny na środowej uroczystości szef MON podkreślił, że zakłady Mesko są silną marką o bogatej historii. Przypominał też, że obecnie Mesko obchodzi 95. rocznicę działalności firmy. - To firma szeroko osadzona w naszej tradycji, w naszej historii, która produkuje nowoczesny sprzęt na potrzeby Wojska Polskiego - mówił Mariusz Błaszczak.

"To bardzo ważne"

Podkreślił, że podpisana umowa pozwoli przywrócić zdolności produkcyjne prochów wielobazowych w zakładach Mesko.

- To bardzo ważne dla bezpieczeństwa naszego kraju, gdyż Wojsko Polskie powinno być wyposażane zawsze wtedy, gdy jest to możliwe w sprzęt pochodzący z polskiej zbrojeniówki. To jest fundament bezpieczeństwa państwa polskiego - podkreślił Błaszczak.

Szef MON mówił też, że rząd stopniowo odtwarza zdolności polskiego przemysłu zbrojeniowego i wzmacnia potencjał Wojska Polskiego. - To jest proces, złożony z kilku etapów, jednym z nich jest podpisana umowa - stwierdził.

ZOBACZ: Polscy żołnierze ruszają z misją na Bliski Wschód

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na inwestycje w należącej do PGZ spółce Mesko. Inwestycje w zakłady w Skarżysku-Kamiennej (woj.świętokrzyskie) i Pionkach (woj. mazowieckie) posłużą projektom związanym z produkcją nowoczesnych prochów strzelniczych, amunicji i rakiet do roku 2022.

Środki pozwolą również na zwiększenie mocy produkcyjnych, rozbudowę parku maszynowego i magazynów.

WIDEO - Lubnauer: mam wrażenie, że pan Jaśkowiak ma ochotę zostać kandydatem Lewicy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ PAP