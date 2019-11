Polscy żołnierze ruszają z misją na Bliski Wschód

Żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina będą stanowić trzon pierwszej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego misji pokojowej OZN UNIFIL w Libanie (ang. United Nations Interim Force in Lebanon - Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Libanie).

Po 10 latach przerwy

Podczas ich pożegnania, w piątek, w Szczecinie, Błaszczak pokreślił, że po 10 latach przerwy Wojsko Polskie wraca do uczestnictwa w misjach pokojowych ONZ. - W ten sposób naprawiamy błąd, który 10 lat temu został popełniony przez ówczesny rząd - powiedział szef MON.

Błaszczak przypomniał, że dla Polski, jako kraju dotkniętego "brutalną napaścią" ze strony swoich sąsiadów: Niemiec i "komunistycznej Rosji", ważne jest to, aby pokój na świecie był trwały. Dlatego - dodał - Polska przez dziesiątki lat angażowała się w misje ONZ.

- To są misje, których celem jest wspieranie ludności cywilnej. Tak będzie też w przypadku tej misji, która niebawem rozpocznie się w Libanie. Misji, w której żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej będą ramię w ramię strzec pokoju w Libanie razem z żołnierzami z batalionu irlandzkiego i komponentu węgierskiego - mówił Błaszczak.

- To jest świetna okazja do tego, żeby żołnierze Wojska Polskiego Podnieśli swoje umiejętności - podkreślił Błaszczak. Zapewnił, że żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina są dobrze przygotowani do zadań czekających ich na misji.

Mówił też o tym, że pozycja międzynarodowa naszego kraju będzie zleżeć także od ich służby w Libanie. - To jest ten cel, aby pozycja międzynarodowa naszego kraju była coraz silniejsza, bo to przekłada się na bezpieczeństwo naszej ojczyzny - stwierdził szef MON.

Sytuacja "pełna napięć"

"Jestem przekonany, że każdy z Was doskonale rozumie znaczenie i symbolikę naszych barw narodowych. Przywiązanie do nich jest wpisane nie tylko w etos żołnierza, ale także w patriotyzm każdego Polaka. Możliwość reprezentowania biało-czerwonych barw poza granicami państwa, w ramach działań na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w niestabilnych regionach świata, będzie z pewnością dla Państwa źródłem dumy i satysfakcji" - napisał prezydent w liście do żołnierzy, odczytanym przez szefa BBN Pawła Solocha.

"Po dziesięciu latach polscy żołnierze wracają do Libanu, a tym samym do operacji prowadzonych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Będą Państwo kontynuować kilkudziesięcioletnie tradycje służby polskich żołnierzy w błękitnych hełmach, dołączając swój wkład do wysiłków wspólnoty międzynarodowej na rzecz utrzymania pokoju i tworzenia warunków do bezpiecznego życia mieszkańców" - napisał Andrzej Duda.

Podkreślił, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest obecnie "pełna napięć i zaostrzających się okresowo konfliktów". Duda przekazał żołnierzom polską flagę państwową.

