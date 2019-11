Duńska para książęca z wizytą w Polsce

- Gazociąg Baltic Pipe to strategiczna inwestycja dla polskiej transformacji energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z duńskim następcą tronu księciem Fryderykiem.

W poniedziałek jednodniową wizytę w Polsce składa duńska para książęca książę Fryderyk i księżna Maria Elżbieta. Wizyta jest elementem obchodów 100-lecia ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Danią.

Podczas śniadania wydanego na cześć pary książęcej przez polską parę prezydencką Andrzej Duda podkreślił, że współpraca naszych krajów w Europie nigdy nie była tak bliska, a wzajemne relacje tak wypełnione treścią, jak obecnie.

Współpraca energetyczna

Prezydent wskazał m.in. na współpracę energetyczną. Jak mówił, po dnie Bałtyku, który przez wieki stanowił barierę pomiędzy naszymi krajami, niedługo przebiegać będzie gazociąg Baltic Pipe.

- Strategiczna inwestycja dla polskiej transformacji energetycznej, a także dla bezpieczeństwa energetycznego całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział prezydent.

Dodał, że ten ważny projekt staje się katalizatorem polsko-duńskiego partnerstwa energetycznego, które swoim zasięgiem obejmuje kolejne obszary, w tym odnawialne źródła energii. Wskazał na polskie i duńskie inwestycje w morską energetykę wiatrową, która - według prezydenta - ma szanse stać się jednym z filarów "zielonej transformacji" w regionie.

Prezydent wskazywał też na polsko-duńską współpracę w ramach NATO. Przypomniał, że w tym roku obchodzimy 20-lecie utworzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, będącego rezultatem współpracy wojskowej pomiędzy polską, Danią i Niemcami. Jak mówił polski przywódca, korpus mający swą siedzibę w Szczecinie to dla Polski pierwszy tak odczuwalny przykład obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego na naszym terytorium.

- Choć wtedy, 20 lat temu zaczynaliśmy skromnie, dziś jest to najważniejsze dowództwo lądowe NATO na wschodniej flance, w którym na co dzień służy około 400 oficerów i podoficerów z 24 krajów, od Stanów Zjednoczonych i Kanady po Estonie, od Litwy po Chorwację - powiedział prezydent.

"Energia i klimat to obszary o szczególnym znaczeniu"

Książę Fryderyk podkreślił rozwijającą się współpracę gospodarczą między naszymi krajami. Jak mówił, Polska to dziewiąty największy rynek eksportowy Danii. W Polsce działa obecnie ok. 500 duńskich firm, które zatrudniają ok. 50 tys. osób.

"Energia i klimat to obszary o szczególnym znaczeniu w relacjach polsko-duńskich. Wkrótce fizycznie połączy nas Baltic Pipe, jednak nasze partnerstwo energetyczne rozwija się szybko i wykracza poza kwestie przesyłu gazu" - zaznaczył. Dodał, że duńskie i polskie siły wspólnie rozwijają morską energetykę wiatrową na Morzu Bałtyckim.

Następca tronu Królestwa Danii wspominał swoją i księżnej Marii Elżbiety wizytę w Polce w 2014 r., która - jak mówił - pozostawiła "żywe wrażenie dynamicznej społecznej i gospodarczej Polski". - Polski cud gospodarczy jest wciąż żywy, co ilustrują wieżowce nieustannie zmieniające panoramę Warszawy - powiedział książę Fryderyk.

Wskazał, że Polska i Dania w czasie zimnej wojny były po różnych stronach żelaznej kurtyny i mogły stać się przeciwnikami w konflikcie zbrojnym.

- W latach 70. polscy uchodźcy polityczni znaleźli bezpieczny azyl w Danii. W latach 80. Duńczycy śledzili heroiczną walkę Polski o wolność i każdy Duńczyk ma świadomość, że właśnie tutaj, w Polsce rozpoczęła się fala wolności, która zakończyła podział Europy 30 lat temu - powiedział duński następca tronu.

"W Danii mieszka dumna i pracowita społeczność polska"

Jak zaznaczył, obecnie jesteśmy przyjaciółmi i sojusznikami w NATO.

- Duńscy żołnierze stacjonują w Polsce. Duńskie i polskie wojska są wysyłane na te same misje międzynarodowe na Bakanach, w Iraku i Afganistanie - dodał.

Od 2004 r. - mówił książę Fryderyk - nasze kraje są też partnerami w Unii Europejskiej.

- Decyzja o przystąpieniu Polski do Unii została podjęta w Kopenhadze w 2002 roku przy silnym wsparciu Danii. Doprowadziło to do ożywienia wymiany handlowej i rozwoju inwestycji w regionie Morza Bałtyckiego - powiedział.

Wskazywał też na silne relacje międzyludzkie. - W Danii mieszka dumna i pracowita społeczność polska, wywodząca się z różnych fal emigracji" - przypomniał książę.

Po południu prezydent Duda i książę Fryderyk wezmą udział w dyskusji polskich i duńskich ekspertów oraz przedstawicieli resortów zajmujących się obszarem współpracy energetycznej. Program wizyty obejmuje także wspólne m.in. spotkanie pary prezydenckiej i pary książęcej z polskimi i duńskimi weteranami misji zagranicznych, do którego dojdzie w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

las/ PAP