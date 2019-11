To on ma zostać liderem Nowoczesnej. Kim jest Adam Szłapka?

Szłapka ukończył I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie, a następnie studia z zakresu politologii i wschodoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 2006–2010 pełnił funkcję radnego i wiceprzewodniczącego rady miejskiej w Kościanie. Był dyrektorem Fundacji Projekt: Polska, gdzie zajmował się m.in. organizacją projektów "Razem 89" i "Pokolenie Solidarność".

Od 2011 do 2015 roku, w okresie prezydentury Bronisława Komorowskiego, pracował jako ekspert w Kancelarii Prezydenta.

ZOBACZ: Lubnauer: nie umrę jako przewodnicząca Nowoczesnej

W 2015 roku objął stanowisko sekretarza generalnego nowo powstałej Nowoczesnej Ryszarda Petru. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku kandydował do Sejmu w okręgu kaliskim z pierwszego miejsca na liście tej partii. Zdobył ponad 12,5 tys. głosów i objął mandat poselski.

W Sejmie Szłapka wszedł w skład Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

W wyborach w 2019 roku z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję z ramienia Koalicji Obywatelskiej w okręgu poznańskim, otrzymując 51 951 głosów.

- Jest doskonałym sekretarzem generalnym i zna partię jak nikt - mówi polsatnews.pl jeden z polityków Nowoczesnej. - Zmiana bez znaczenia. Co za różnica czy to, co zostało z Nowoczesnej zapisze Szłapka czy Lubnauer. Posłowie są już mentalnie w Platformie - ocenił inny.

WIDEO - "Hańbi pani mandat poselski i majestat polskiego Sejmu". Bosak do Scheuring-Wielgus Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ polsatnews.pl