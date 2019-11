Łzy Katarzyny Lubnauer. Zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Nowoczesnej

W niedzielę w Warszawie odbywa się konwencja Nowoczesnej. Podczas zjazdu liderka partii mówiła, że zawsze uważała, że politykę powinno uprawiać się na poważnie i tak stara się postępować. - Dlatego jednak w tym miejscu należy postawić pytanie, czy mam poczucie sukcesu? Czy jestem zadowolona z miejsca, w którym obecnie się znajdujemy? Czy uważam, że powinniśmy poprzestać na osiągniętych celach? Odpowiedź jest krótka – trzy razy nie – mówiła Lubnauer.



- Prawda jest taka, że udało nam się przetrwać najtrudniejszy czas, że mamy reprezentację w samorządach i w Sejmie (...), ale wybory europejskie i parlamentarne przegraliśmy i jako partia i jako koalicja. Jako jedna z liderek Koalicji Obywatelskiej biorę na siebie odpowiedzialność za wynik wyborczy i składam dzisiaj rezygnację z funkcji przewodniczącej Nowoczesnej – poinformowała.

Lubnauer podkreśliła, że rezygnuje w poczuciu, że jako przewodnicząca na trudne czasy zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby partia przetrwała kryzys.

Po rezygnacji Lubnauer, za zamkniętymi drzwiami, delegaci dokonają wyboru nowego przewodniczącego partii. Według nieoficjalnych informacji, ma nim zostać obecny sekretarz Nowoczesnej Adam Szłapka. Około godz. 13 planowany jest briefing prasowy w tej sprawie.

Doktor matematyki

Lubnauer jest doktorem matematyki, wykładowcą i naukowcem. W 2015 r. została wybrana do Sejmu z pierwszego miejsca na liście w okręgu łódzkim. Od 2016 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Nowoczesnej aż do listopada 2017 r., kiedy objęła kierownictwo partii. Od kwietnia 2017 r. do stycznia 2018 r. była przewodniczącą klubu Nowoczesnej. W 2019 r. uzyskała reelekcję startując z drugiego miejsca warszawskiej listy Koalicji Obywatelskiej; zdobyła 28 205 głosów.

Szłapka jest politologiem. W latach 2006–2010 pełnił funkcję radnego i wiceprzewodniczącego rady miejskiej w Kościanie; od 2011 do 2015, w czasie prezydentury Bronisława Komorowskiego, pracował jako ekspert w Kancelarii Prezydenta. W wyborach w 2015 r. Szłapka zdobył mandat poselski startując z pierwszego miejsca na liście w okręgu kaliskim. Od 2015 r. pełni stanowisko sekretarza generalnego Nowoczesnej. W 2019 r. został wybrany do Sejmu z trzeciego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu; zdobył 51 951 głosów.

