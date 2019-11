"Chaos, brak informacji". Polscy turyści utknęli na Sri Lance

W wyniku awarii samolotu LOT-u turyści z Polski utknęli na lotnisku w Kolombo na Sri Lance. Planowany wylot do Warszawy miał się odbyć w niedzielę. Do godz. 12 czasu polskiego turyści nie uzyskali jednak informacji o tym, kiedy wrócą do kraju. "Dalej nic, jesteśmy w hotelu. Kompletny brak informacji, ogólny chaos" - przekazał polsatnews.pl jeden z podróżnych.

Samolot linii LOT, Boeing 787 Dreamliner, miał wylecieć ze Sri Lanki w sobotę o godzinie 8:05 rano czasu lokalnego.

"Przed wylotem komputer pokładowy samolotu poinformował załogę o nieprawidłowym działaniu jednego z zaworów silnika. Została podjęta decyzja o weryfikacji zaworu. 232 pasażerów oraz 15 członków załogi przebywa obecnie pod opieką lokalnego przedstawiciela LOT-u. Z racji na komfort podróżnych zostaną oni zakwaterowani w hotelach" - przekazał Michał Czernicki, p.o. rzecznika prasowego LOT.

- Dwa razy wchodziliśmy do samolotu i wychodziliśmy z niego. To już było nie do wytrzymania. Samolot tylko kołował po pasie i nie miał mocy - przekazał polsatnews.pl jeden z turystów.

Pasażerowie zostali przewiezieni autobusami do hotelu. Tam mają oczekiwać na wylot do Warszawy, który zaplanowany został na niedzielę.

Turyści nie dostali jednak informacji o tym, kiedy wrócą do kraju. - Dalej nic, jesteśmy w hotelu. Kompletny brak informacji, ogólny chaos - powiedział w niedzielę polsatnews.pl jeden z podróżnych.

- Pasażerowie boją się o swoje życie, gdyż powyższy samolot jest obecnie "naprawiany", a z niepotwierdzonych informacji miał problemy z lądowaniem w Cancun oraz miał awarie w Chicago - dodał.

Czujniki dbają o bezpieczeństwo

"Wszystkie samoloty wykorzystywane przez LOT, w tym Boeing 787 Dreamliner, posiadają rozbudowane systemy czujników, które na bieżąco diagnozują samolot" - wyjaśnił Michał Czernicki, p.o. rzecznika prasowego LOT.

"Dzięki doświadczonym załogom oraz służbom technicznym i operacyjnym każde odchylenie od norm wskazanych przez producenta jest od razu identyfikowane i weryfikowane, gdyż nadrzędnym priorytetem LOT-u jest bezpieczeństwo" - podkreślił p.o. rzecznika.



Polskie Linie Lotnicze LOT latają do do Kolombo na Sri Lance od listopada. Polskie samoloty będą tam latać trzy razy w tygodniu do 28 marca 2020 roku.

