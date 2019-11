Pożar gospodarstwa w Łódzkiem. Właściciel zmarł w wyniku stresu

Jak poinformował w sobotę rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi st. kpt. Jędrzej Pawlak ogień wybuchł w nocy ok. godz. 3. Według strażaków zapaliły się stodoła i obora. Ogień strawił część stodoły i to co znajdowało się w jej wnętrzu – siano i bele słomy. Z obory ewakuowano 35 sztuk bydła.

Pod wpływem zdarzenia zasłabł 69-letni właściciel gospodarstwa. - Początkowo pomocy medycznej udzielali mu strażacy, później zespół pogotowia. Następnie przyjechała druga karetka, z lekarzem, ale mężczyzny nie udało się uratować – powiedział Pawlak.

Zaznaczył, że sytuacja jest opanowana, obecnie trwa dogaszanie słomy i siana przy wykorzystaniu m.in. ciągników z turem i przyczep.

Jak poinformował rzecznik, łącznie na miejscu zdarzenia pracowały 23 zastępy straży pożarnej.

zdr/ PAP