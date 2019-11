Niezwykły przewodnik po Nowej Hucie. "Moim marzeniem jest dach nad głową"

Od 60 lat mieszka w Nowej Hucie. Dwa lata temu stracił dach nad głową

- Uświadomiłem sobie, że nie mam nic. Byłem załamany, ale powiedzialem, że żyć muszę - mówił reporterce Polsat News Tadeusz, bezdomny przewodnik.

Z pomocą przyszła fundacja pomagająca przełamać taki kryzys - Los Polacos.

- Osoby bezdomne mające umiejetności i wiedzę, ale będące w trudniejszej sytuacji, mogą je wykorzystać i mogą na tym zarabiać - tłumaczył Marek Piątkowski z Los Polacos.

"Nie mówię tego, co znajdziemy w książkach"

I tak Pan Tadeusz został przewodnikiem po krakowskiej Nowej Hucie.

- Ja nie mówię tego, co jest w książkach, tylko to, jak to tu wyglądało, jak było. Tego w książkach się nie wyczyta - relacjonował.

Na pierwszą wycieczkę przyszła garstka turystów, ale już na trzecią - tłumy.

Tadeusz podkreślił, że "zainteresowanie innych osób jest czymś ważnym dla ludzi w takim położeniu, jak on".

Problem z mieszkaniem

Pieniądze z oprowadzania zostaną przeznaczone na wynajem mieszkania dla Pana Tadeusza.

- Największym moim marzeniem jest to, aby mieć swój dach nad głową, z którego nikt mnie nie wyrzuci - powiedział mężczyzna.

Z wynajęciem lokum jest problem, gdyż, jak powiedział Piątkowski z Los Polacos, "ludzie obawiają się, czy mieszkanie nie zostanie zniszczone, czy osoba bezdomna będzie je dobrze utrzymywać, płacić".

Fundacja liczy na to, że w ciągu tygodnia ten problem uda się rozwiązać. Wcześniej - bo w niedzielę - kolejna wycieczka po Nowej Hucie z Panem Tadeuszem.

