Dziadek wykorzystywał seksualnie nieletnie wnuczki. "Rażąco niska" kara

Kara trzech lat więzienia dla mężczyzny, który wykorzystywał seksualnie swoje dwie nieletnie wnuczki, jest "rażąco niska" - uważa prokuratura. Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego wniosek o kasację wyroku, który zapadł w listopadzie 2018 r. w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

W maju 2018 r. Sąd Okręgowy w Opolu skazał Karola P. za wykorzystywanie seksualne swoich dwóch nieletnich wnuczek na karę trzech lat więzienia. Jedną z wnuczek mężczyzna zgwałcił. Obie zastały też doprowadzone przez niego do "poddania się innej czynności seksualnej".



Ten wykrok zaskarżyła prokuratura, która domagała się dla P. ośmiu lat więzienia. W apelacji wskazano, że wyrok pierwszej instancji jest niewspółmierny do charakteru pełnionych przez P. przestępstw. Podnoszono m.in. rozmiar krzywdy wyrządzonej dziewczynkom i jej skutki na przyszłość. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie uwzględnił apelacji prokuratury i utrzymał w listopadzie 2018 r. w mocy wyrok z pierwszej instancji.

- W tych okolicznościach Prokurator Regionalny we Wrocławiu skierował do Prokuratora Generalnego wniosek o wywiedzenie kasacji na niekorzyść skazanego - przekazała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prok. Katarzyna Bylicka.

Motywacja zasługująca na szczególne potępienie



Dodała, że Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny podzielił stanowisko przedstawione przez Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu, a wniosek o kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu złożył do Sądu Najwyższego zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand.



- Prokurator wskazał, że kary wymierzone oskarżonym są rażąco niskie w kontekście stopnia zawinienia, wysokiego stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynów przejawiającego się w podjęciu zamachu na wolność seksualną dwóch dziewczynek w wieku 12 i 14 lat - przekazała prok. Bylicka.



W kasacji podniesiono również, że sprawca działa z wyjątkowo niski pobudek i z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.



Prokuratura domaga się uchylenia wyroku w części dotyczącej kary i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

