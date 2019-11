Minister rozwoju: Polska jednym z krajów UE o najniższych akcyzach na papierosy i alkohol

Emilewicz pytana była na antenie radiowych "Sygnałów Dnia" o wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe i alkoholowe oraz o zarzuty opozycji, że rząd podnosi akcyzę, bo w budżecie są pustki.

- Rozumiem, że retoryka sejmowa zniesie wszystko i sprzyja takim stwierdzeniom, ale gdyby posłowie sięgnęli do dokumentu, który przedstawialiśmy Komisji Europejskiej, Aktualizacja Planu Konwergencji, wiosną tego roku, to był pierwszy moment, kiedy powiedzieliśmy o podniesieniu akcyzy na tytoń i alkohol - odpowiedziała.

Argumenty za wyższym opodatkowaniem

Podkreśliła, że "Polska jest państwem w Unii Europejskiej z jedną z najniższych akcyz na te wyroby, niepodnoszoną, jeśli dobrze pamiętam, od 12 lat".

- To podniesienie akcyzy, które tutaj proponujemy i tak nadal jest jedną z najniższych tego typu opłat w Europie - zaznaczyła.

Minister rozwoju przyznała, że jest "zdecydowanym obrońcą tego typu opodatkowywania tych akurat wyrobów". - Nie widzę powodu, dla którego coś, co generalnie nie służy kondycji zdrowotnej całego społeczeństwa miałoby być łatwo dostępne - dodała.

W czwartek Sejm zgodził się na 10 proc. podwyżkę akcyzy na alkohol i produkty tytoniowe. Jak szacuje rząd, po 1 stycznia 2020 r. półlitrowa butelka wódki może podrożeć o ok. 1,4 zł, a paczka papierosów o ok. 1 zł. Budżet zyska natomiast ok. 1,7 mld zł.

emi/ PAP