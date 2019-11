Irytacja w Świdniku. Starosta zlikwidował przejście dla pieszych, zamiast je poprawić

Mieszkańcy Świdnika (woj. lubelskie) zaapelowali do samorządu o zwiększenie bezpieczeństwa na pasach dla pieszych przy ul. Racławickiej. Doszło na nich do kilkudziesięciu wypadków i kolizji, cztery osoby zostały ranne, a jedna z nich zginęła. Po konsultacji z policją lokalne władze uznały, że wyjściem jest... zamknięcie przejścia.

Decyzja starostwa o zamknięciu przejścia dla pieszych, które było dostępne od lat, wywołała ogromne emocje.

- Nie wiem, dlaczego. Czy to złośliwie, czy jak? Co im to przeszkadzało? - pytają mieszkańcy.

- Teraz muszę tak: albo lecieć do ronda, a jak nie, to tam pod aptekę, a to przejście mijam. Gdzie w tym sens? - dodaje inny przechodzień w rozmowie z reporterem Polsat News.

"Jest oddalone o niespełna 90 metrów"

Barierki z tabliczką informującą, że przejścia w tym miejscu nie ma i nie będzie, pojawiły się kilka dni temu. Starostwo powiatowe decyzję o likwidacji tłumaczy opinią policji i radzi mieszkańcom, by korzystali z innych przejść.

- Jedno oddalone o niespełna 90 metrów, drugie o około 150 metrów, więc moim zdaniem jest to tylko kwestia przyzwyczajenia - mówił reporterce Polsat News Bartłomiej Pejo, wicestarosta świdnicki.

Z opinii policji, na którą powołuje się starostwo wynika, że to przejście jest szczególnie niebezpieczne. Widoczność ograniczają parkujące w pobliżu samochody. Często dochodzi do kolizji, we wrześniu zginął człowiek.

- Przed przejściem znajdują się: łuk drogi oraz parking dla samochodów, który zasłania widoczność kierowcom - podkreśliła asp. Elwira Domaradzka z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

WIDEO: Mieszkańcy Świdnika przeciwko zamknięciu przejścia dla pieszych:

"Problemem są kierowcy"

- Nie są tutaj problemem piesi, tylko kierowcy, którzy zachowują się jak piraci drogowi i jeżdżą z dużą prędkością - zaznaczyła Edyta Lipniowiecka, z organizacji Świdnik Wspólna Sprawa.

Mieszkańcy nie składają broni i próbują jeszcze walczyć o przywrócenie przejścia.W internecie ruszyła zbiórka podpisów pod petycją do starostwa, ale sprawa wydaje się przesądzona.

