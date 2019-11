Zespół zawiesza trasę koncertową, by chronić środowisko

W rozmowie z BBC News zaznaczył, że jego kapela chce, by trasa koncertowa była neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.

- Bylibyśmy zawiedzeni, gdyby nasze podróże promujące płytę nie były neutralne jeśli chodzi o emisję CO2. Odbyliśmy wiele dużych tras. Jak to wszystko zmienić, by więcej dawać, niż zabierać? - pytał.

Eko trendy w muzyce

Coldplay nie jest jedynym zespołem chcącym postępować bardziej ekologicznie. Billie Eilish, nastoletnia amerykańska piosenkarka, ogłosiła, że chce, by jej trasa koncertowa była "tak zielona, jak tylko możliwe". Mają się do tego przyczynić m.in. eliminacja plastikowych słomek czy zachęcanie fanów do korzystania z butelek na wodę wielokrotnego użytku.

Ponadto, w każdym miejscu na trasie, która rozpocznie się w marcu przyszłego roku, znajdzie się "Billie Eilish Eco-Village", gdzie fani będą mogli dowiedzieć się o tym, co mogą zrobić, by powstrzymać ocieplenie klimatu.

Night 1 with @billieeilish was amazing. Visit the Eco-Village at the Dallas show tonight and the Houston show Thursday to take action for the environment with @REVERB_org and @greenpeace, donate for a #RockNRefill @nalgene, and enter to win a custom @Fender uke signed by Billie! pic.twitter.com/1JTjY2Ozt8