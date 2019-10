Ogłoszenia w gazetach i listy do fanów. Coldplay powraca w zaskakujący sposób

Wspomniany list dotarł do niektórych wielbicieli Coldplay w wersji papierowej. Szersze grono mogło zapoznać się z jego treścią na Twitterze formacji.

"To odzwierciedlenie tego, co myślimy o niektórych kwestiach" - pisali o piosenkach zawartych na nadchodzącym albumie.

Lokalne ogłoszenia



Muzycy, w dobie internetu, postanowili pójść pod prąd i ujawniać informacje również za pośrednictwem tradycyjnych mediów. Lista utworów zawartych na "Everyday Life" znalazła się w ogłoszeniach w różnych lokalnych, zagranicznych gazetach. Jedną z nich był "Sydney Morning Herald".

Track list for Coldplay’s new album listed in the classifieds of the Sydney Morning Herald @coldplay @coldplayxtra pic.twitter.com/KnKX07rtLk