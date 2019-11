Sośnierz: lewica używa nieszczęśników dotkniętych zaburzeniami seksualności do uderzania w Kościół

Gośćmi Grzegorza Jankowskiego w programie "Punkt Widzenia" byli: Wanda Nowicka z Lewicy i Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Oboje należą do parlamentarnego zespołu ds. równouprawnienia osób LGBT.



- Nie jest całkiem etyczne, jeśli do zespołów parlamentarnych, które mają się zajmować konkretnym poważnym problemem wchodzą osoby tylko po to, żeby mieszać, przeszkadzać - mówiła Nowicka.

ZOBACZ: Do zespołu ds. równouprawnienia osób LGBT dołączył poseł Konfederacji. "To nie trolling"



Jak dodała, "do tej pory wierzyłam, że pan Sośnierz wchodzi do naszego zespołu w dobrej wierze, że podziela pewną analizę i chce działać na rzecz praw osób homoseksualnych".



- Jestem trochę zaniepokojona, że celem jego wejścia jest, żeby troszkę tę pracę blokować, ale chciałabym się mylić - mówiła Nowicka.

"Instynkt seksualny służy do znalezienia partnera do rozrodu"



- Lewica często nie chce słuchać żadnego innego głosu niż własny - odpowiedział Sośnierz. - Uważam, że cele deklarowane (przez zespół - red.) rozmijają się z rzeczywistymi - dodał.



Zapytany przez prowadzącego, czy homoseksualizm jest według niego zaburzeniem seksualnym, Sośnierz odpowiedział: "no zdecydowanie tak".

ZOBACZ: "Co wy tacy spięci jesteście?". Sośnierz skomentował zdjęcie, na którym hajluje



- Instynkt seksualny służy do tego, żeby znaleźć zdrowego partnera do rozrodu, przekazania swoich genów. Jeśli do tego nie służy, to prowadzi na manowce - tłumaczył polityk Konfederacji.



Jak wyjaśniał, "instynkt głodu prowadzi do tego, żeby szukać pożywienia". - Jeśli ktoś szuka kamieni do jedzenia, to jego instynkt szukania pożywienia działa źle. Jeśli ktoś szuka partnera, z którym nie może mieć potomstwa, to jego instynkt działa źle. To fakt biologiczny i ciężko z nim polemizować - dodał.

WIDEO: Sośnierz i Nowicka dyskutowali o równouprawnieniu osób LGBT

"Marsze równości służą do wzniecania sporów"



Posłanka Lewicy stwierdziła, że "to oderwana od rzeczywistości ideologia". - My mówimy o faktach i rzeczywistości. W Polsce są osoby homoseksualne i rodziny homoseksualne. Ci ludzie są w Polsce dyskryminowani. Zaczyna się już od szkoły - mówiła.

Sośnierz skrytykował marsze równości.

ZOBACZ: Śmiszek szefem parlamentarnego zespołu ds. LGBT. Zapowiada inicjatywy ustawodawcze



- Dziś na posiedzeniu zespołu padł pomysł, żeby wspierać marsze równości, które są przeciwskutecznym sposobem walki o cokolwiek. Służą tylko do drażnienia opinii publicznej, która się z tym nie zgadza i wzniecania sporów, w których w końcu ktoś ucierpi. To jest tak samo mądre, jak defilada kibiców Ruchu Chorzów pod stadionem GKS-u - powiedział poseł.

"Związki partnerskie wejdą prędzej czy później"



Według Nowickiej, konstytucja nie zakazuje formalnych związków homoseksualnych. - Jest zapisane, że małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, podlega szczególnej ochronie państwa. Ale z tego stwierdzenia nie wynika, że inne związki są niedopuszczalne - tłumaczyła.

ZOBACZ: "Próba dokonania wrogiego przejęcia szkół". Zbliża się "Tęczowy piątek"



Jak dodała, "nie ma zgody prawników co do tego, że konstytucja zabrania związków partnerskich". - One będą musiały wejść, prędzej czy później, bo ludzie mają prawo żyć zgodnie ze swoją tożsamością i swoimi decyzjami - mówiła posłanka.

"Naciągane jak guma od majtek"



- Mam nadzieję, że nie wejdą. Konstytucja tego zabrania. Możemy spotkać się z taką osobliwą interpretacją, jak pani przedstawiła, ale to jest naciągane jak guma od majtek. Mam nadzieję, że nie strzeli. Intencją twórców konstytucji było zupełnie coś innego - dodał Sośnierz.

WIDEO - Uratowane tygrysy nie mogą wyjechać do azylu w Hiszpanii. "Historia niestety się powtarza" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/hlk/ Polsat News