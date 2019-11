- Spodobał mi się wpis: śpieszmy się kochać kandydatów do TK, tak szybko odchodzą - powiedziała polsatnews.pl Elżbieta Chojna-Duch, zapytana o komentarz ws. wycofania przez PiS kandydatury Roberta Jastrzębowskiego do TK. Była wiceminister finansów również miała być kandydatką PiS do Trybunału. Jej kandydaturę wycofano w piątek.