Miała 3 promile i wiozła dziecko. Wjechała do rowu

29-letnia mieszkanka gm. Sosnówka (woj. lubelskie) na prostej drodze straciła kontrolę na d autem i wpadła do rowu. Z kobietą podróżowało jej 8-letnie dziecko, a ona sama posiadała prawa jazdy. Na dodatek była kompletnie pijana - miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Młoda matka została ranna i trafiła do szpitala.

Do wypadku doszło w poniedziałek po godz. 20:00 na drodze krajowej K-63 we wsi Żeszczynka (woj. lubelskie). Kobieta jechała samochodem osobowym marki Renault i na prostym odcinku drogi straciła panowanie nad autem. Jej auto zjechało na przeciwległy pas ruchu, a następnie do przydrożnego rowu, gdzie wywróciło się.

Badanie wykonane przez mundurowych wykazało u 29-latki niemal 3 promile alkoholu w organizmie. W takim stanie kobieta wiozła swoje 8-letnie dziecko. Dodatkowo "amatorka jazdy na podwójnym gazie" nie posiadała żadnych uprawnień do kierowania pojazdami.

Ranna kobieta została przewieziona do szpitala. Na szczęście dziecko nie odniosło obrażeń ciała.

grz/ polsatnews.pl