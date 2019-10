Polacy w szpicy NATO. Żołnierze będą w gotowości 24 godziny na dobę

Jednostką ramową, czyli najważniejszą w tym dyżurze bojowym Sił Odpowiedzi NATO będzie 21. Brygada Strzelców Podhalańskich.



Gazeta zaznacza, że w przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu operacji wojskowej lub wysłaniu żołnierzy do likwidacji klęski żywiołowej wydzielone jednostki będą miały od dwóch do pięciu dni na podjęcie działań. Mogą zostać przerzucone do każdego kraju NATO, a nawet kilka tysięcy kilometrów od granic państw wchodzących w skład sojuszu.



Według cytowanego przez "Rz" dowódcę 21. Brygady gen. bryg. Dariusza Lewandowskiego to z pewnością największe wyzwanie dla Polski w zakresie budowania międzynarodowej struktury bojowej od wejścia do NATO. Do tej pory mieliśmy do czynienia tylko z grupami bojowymi Unii Europejskiej - zaznaczył generał.

Dyżur w szpicy NATO będzie pełnić 6 tys. żołnierzy



Dziennik podał, że dyżur w szpicy NATO będzie pełnić 6 tys. żołnierzy, z czego 4 tys. z Polski. Oprócz 21 Brygady w rocznym dyżurze mają brać udział nasi żołnierze z 12. Dywizji Zmechanizowanej, dwóch brygad logistycznych, 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, specjaliści od wykrywania skażeń, reagowania epidemiologicznego oraz z Centralnej Grupy Działań Psychologicznych i Żandarmeria Wojskowa.



Poza Polską swoje jednostki wydzielą też do szpicy armie Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czech, Litwy, Łotwy, Portugalii, Rumunii i Albanii - podano w artykule.



Oprócz tego nasi komandosi po raz drugi będą pełnili rolę państwa ramowego międzynarodowego komponentu sił specjalnych, a dowódcy wojsk specjalnych będą głównym trzonem natowskiego Dowództwa Komponentu Operacji Specjalnych - podała Rzeczpospolita. Sztab Generalny Wojska Polskiego ze względu na tajemnicę wojskową nie podał "Rz" ilu będzie to żołnierzy.

dk/ PAP