Darmowe taksówki dla kobiet. Będą je rozwozić nocą do domów po zakrapianych imprezach w Oslo

Sieć uruchomiono m.in. z inicjatywy Natteravnene (Nocne Kruki), organizacji która zrzesza wolontariuszy patrolujących dzielnice stolicy w weekendy, oraz korporacji taksówkarskiej Oslo Taxi.



Charakterystyczne różowe taksówki, z "rzęsami" nad przednimi reflektorami, będą jeździły po Oslo od środy do soboty w godz. od 20 do 4 nad ranem.

Powroty z miejsc, w których często dochodzi do aktów przemocy



Różowe taksówki sieci Jentetaxi (jente - w j. norweskim "dziewczyna") będą jeździły do 15 grudnia nieprzypadkowo. Przed świętami w Norwegii organizowanych jest sporo imprez firmowych, a także tradycyjnych zabaw przedświątecznych.

- W okresie przedświątecznym młodzi ludzie często nie mają jak wrócić z imprez do domu. Dziewczęta są szczególnie zagrożone, gdyż mogą łatwo znaleźć się w niebezpiecznej sytuacji grożącej nadużyciami, rabunkiem itp. - wyjaśniał Lars Norbom, sekretarz generalny Natteravnene.

Taksówki będą najczęściej pojawiały się w tych obszarach miasta, o których wiadomo, że dochodzi w nich często do aktów przemocy np. napaści seksualnych. - Ale zabierają również pasażerów z innych miejsc - zapewniał Norbom.

"Czasem trzeba poprawić pozycję słabszych grup"

Podobne udogodnienia dla kobiet próbowano wprowadzić już w 2012 r. (taksówki jeździły w Oslo i w Bergen). Jednak norweski resort transportu i komunikacji uznał, że nie może oferować niższych stawek dla samotnych kobiet wracających do domu w nocy, gdyż byłaby to sprzeczne z ustawą o równości, bo segregacja ze względu na płeć jest niedozwolona.

Dlatego w w tym roku przedsięwzięcie Jentetaxi pomogą sfinansować firmy prywatne - SpareBank 1 Østlandet, Hafslund Nett i Oslo Taxi.

Mimo to rzecznik ds. równości i dyskryminacji Hanne Bjurstrøm przyznaje, że do końca nie wiadomo, czy i w tym przypadku nie dochodzi do dyskryminacji. - Główną zasadą jest to, że dyskryminacja ze względu na płeć jest niedozwolona - przyznała Hanne Bjurstrøm. Uważa jednak, że "czasem trzeba poprawić pozycję słabszych grup".

Zapewnia, że będzie przyglądać się inicjatywie, by zbadać jej skutki i móc ocenić ją ostatecznie.

