"Rodzina jest wartością arcypolską". Na sali plenarnej posłanka z dzieckiem

- Nie będzie wojny kulturowej, a jeśli znajdą się tacy, którzy ją wywołają, to ją wygramy, wygra ją rodzina, która jest wartością arcypolską - mówił we wtorek w expose premier Mateusz Morawiecki. Wspominał również o powrotach kobiet po ciąży do pracy. Kamery uchwyciły jedną z posłanek PiS, Annę Siarkowską, z kilkumiesięcznym dzieckiem na rękach.

Premier podkreślił podczas sejmowego wystąpienia, że każda duża rodzina może liczyć na wsparcie państwa, zaś dla rodzin z trójką lub więcej dzieci jego rząd zaproponuje dodatkowe ulgi i ułatwienia. Jak mówił, różnorodne programy wsparcia i ochrony rodziny będą osią polityki jego rządu.

- Nie tylko w imię tradycji i tożsamości, ale także w imię przyszłości, wolności i normalności - oświadczył Morawiecki.

"Nie ma naszej zgody na eksperymenty społeczne"

- Tam, gdzie ktoś będzie próbował rozgrywać wolność przeciwko tradycji, staniemy na straży pojednania tych dwóch wartości. Nie ma naszej zgody na eksperymenty społeczne i rewolucje ideologiczne. Stawką jest przyszłość naszych dzieci i przyszłość ta powinna spoczywać w rękach rodziców, bo to jest normalność - mówił premier.

ZOBACZ: Braun opóźnił expose premiera. Interweniowali Suski i Korwin-Mikke

- Dzieci są nietykalne. Kto podniesie na nie rękę, tę ideologiczną rękę, ten podnosi rękę na całą wspólnotę. Kto chce dzieci zatruć ideologią, odgrodzić od rodziców, kto chce rozbić więzi rodzinne, kto chce bez zaproszenia wejść do szkół i pisać ideologiczne podręczniki, ten podkłada pod Polskę ładunek wybuchowy, ten chce wywołać w Polsce wojnę kulturową. Nie będzie tej wojny, nie dopuszczę do niej, a jeśli znajdą się tacy, którzy ją wywołają, to my ją wygramy, wygra ją rodzina, bo rodzina to wartość arcypolska - podkreślił Morawiecki.

Posłanka z dzieckiem

Premier wspomniał również, że "mama po urlopie macierzyńskim powinna mieć większą łatwość w powrocie na rynek pracy". Podczas expose na sali plenarnej siedziała Anna Siarkowska (PiS) z kilkumiesięcznym dzieckiem na rękach.

Premier @MorawieckiM mówił w expose, że "mama po urlopie macierzyńskim powinna mieć większą łatwość w powrocie na rynek pracy". Na sali plenarnej @AnnaSiarkowska z dzieckiem. Relacja na żywo: https://t.co/JVMGdF2nXt pic.twitter.com/KPzI5w7Njr — PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) November 19, 2019

WIDEO - Konin: policjant śmiertelnie postrzelił 21-letniego mężczyznę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ PAP, polsatnews.pl