Myśliwa szefową Komisji Środowiska. Były wiceprezes Wiosny ostro o Lewicy

- To dla mnie sytuacja niewyobrażalna, że lewicowi posłowie i posłanki, w tym z mojej Wiosny, mogli oddać głos na myśliwą, osobę, która poluje na zwierzęta, wspiera przemysł futrzarski, popiera patologiczną praktykę udziału dzieci w polowaniach, nie ma nic przeciwko temu, żeby szkolić psy myśliwskie na żywych zwierzętach - powiedział polsatnews.pl Marcin Anaszkiewicz.

Wybór Pasławskiej krytycznie ocenił w rozmowie z polsatnews.pl były wiceprezes Wiosny Marcin Anaszkiewicz, który opuścił ugrupowanie kilkanaście dni temu. Decyzje tłumaczył ostatnimi decyzjami politycznymi partii, np. utworzeniem wspólnego klubu parlamentarnego z Sojuszem Lewicy Demokratycznej.

Policzek dla wielu ludzi, którzy zaufali Wiośnie

- Kiedy kilka lat temu podejmowaliśmy z Robertem Biedroniem decyzję o tworzeniu Wiosny, było dla nas jasne, że nie uda się przeprowadzić zmiany w polityce bez pokazania, że polityka może być oparta na wartościach, a nie układaniu się dla stanowisk. Pani Pasławska jest jednym z symboli tego, przeciwko czemu powstała Wiosna - mówi Anaszkiewicz w rozmowie z portalem polsatnews.pl.

Polityk uważa, że wiarygodność partii po wyborze Pasławskiej została osłabiona.

- Jednym z naszych fundamentów była ochrona środowiska i walka o prawa zwierząt. Głosowanie na myśliwą to jest policzek dla wielu ludzi, którzy zaufali Wiośnie. Ten wybór przypomina mi postawę Nowoczesnej w głosowaniu nad projektem "Ratujmy kobiety". Wtedy i teraz chodziło o to samo. To była kwestia wiarygodności - powiedział Anaszkiewicz.

- Wiosna i Razem mają wielu wspaniałych posłów i posłanki, których bardzo szanuję. Nie wiem, jak to się stało, że poparli taką osobę. Cytując klasyka: nie idźcie, proszę, tą drogą - dodał były polityk Wiosny.

Wajrak: "Partia Zieloni, Lewica, daliście ciała!"

Wiceszefowa PSL i była wiceminister skarbu Urszula Pasławska została 14 listopada wybrana na szefową sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Wybór Pasławskiej, która sprawowała funkcję wiceprzewodniczącej tej komisji w poprzedniej kadencji Sejmu, poparli wszyscy posłowie opozycji, w tym politycy Zielonych i Lewicy.

Ta decyzja mocno zelektryzowała obrońców przyrody, gdyż posłanka znana jest ze swego zamiłowania do polowań na zwierzęta, jest także przeciwniczką wprowadzenia zakazu komercyjnej hodowli zwierząt futerkowych i występowała przeciwko reformie Prawa łowieckiego.

W mediach społecznościowych wybuchła po jej wyborze burza, a organizacje prozwierzęce i ekologiczne nie mogły darować Zielonym tego głosowania.

Znany dziennikarz Adam Wajrak komentował na swoim profilu facebookowym: "Przykro to mówić, ale Lewica, KO i Zieloni oddając takie stanowisko w takie ręce totalnie zawalili. Jak widać troska o los zwierząt dzikich jest wciąż w dużym stopniu na pokaz. Naprawdę jestem zawiedziony Partia Zieloni, Lewica, daliście ciała!".

