Największy szpital w Polsce właśnie się przeprowadza

Przenosiny dziewięciu oddziałów i około 200-250 pacjentów zaplanowano na trzy najbliższe dni.

Jak podkreślał dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski to ogromna operacja logistyczna. Komendant wojewódzki policji nadinspektor dr Krzysztof Pobuta mówił, że nie chodzi o szybkości przejazdu, ale o to, by zrobić to sprawnie i bezpiecznie dla pacjentów.

Pacjenci są przewożeni pod opieką personelu

Przeprowadzkę zaczęto po podaniu pacjentom porannych leków i po śniadaniu. W poniedziałek przetransportowanych do nowej siedziby szpitala ma być około 50 osób. Pacjenci są przewożeni pod opieką personelu medycznego ambulansami oraz busami, w których są ratownicy medyczni.

Aby usprawnić przejazd, zabezpieczają go policjanci. Każdą z kolumn otwiera i zamyka radiowóz używający sygnałów dźwiękowych i świetlnych: niebieskich i czerwonych. Policjanci apelują o szczególną ostrożność nie tylko do kierowców, ale także do pieszych, by zwracali uwagę, czy przejechały wszystkie samochody.

Trasy przejazdu zostały wyznaczone tak, by nie kolidowały z ruchem miejskim i były jak najkrótsze. Przewóz pacjentów każdego dnia potrwa do godzin popołudniowych.

31 oddziałów

Dyrekcja szpitala przypomina, że pacjenci w stanach nagłych - aż do odwołania - będą przyjmowani wyłącznie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w dotychczasowej lokalizacji, przy ul. Kopernika 50.

Szpital Uniwersytecki ma 31 oddziałów. W nowej siedzibie w Prokocimiu docelowo będzie funkcjonować 25 z nich, sześć pozostanie w centrum.

