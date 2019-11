Pawłowicz, Piotrowicz i Chojna-Duch kandydatami PiS na sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Wypowiedź Terleckiego przekazała Polska Agencja Prasowa.

Krystyna Pawłowicz w latach 2007-2011 była sędzią Trybunału Stanu. W Sejmie VII i VIII kadencji zasiadała w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej Pawłowicz informowała o wycofaniu się z życia politycznego i nie kandydowała w minionych wyborach parlamentarnych.

"W związku z wystawieniem przez PiS mojej kandydatury na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zawieszam swą aktywność na TT. Wszystkim, którzy tu ze mną wymieniali poglądy dziękuję. Wiele się tu nauczyłam. Naszą Ojczyzną jest Polska" - napisała Pawłowicz na Twitterze.

W trakcie ostatniego posiedzenia poprzedniej kadencji Sejmu, już po wyborach parlamentarnych, Pawłowicz mówiła dziennikarzom, że "żyje i da im popić i popalić".

Została wówczas zapytana o plany na przyszłość, m.in. o to, czy zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Odpowiedziała wymijająco. - Ja jestem na emeryturze, mam 70 lat, proszę pana - mówiła.

Pawłowicz nie zdecydowała się kandydować w tegorocznych wyborach parlamentarnych.

Stanisław Piotrowicz był senatorem (2005-2011) i posłem na Sejm (2011-2019). W wyborach parlamentarnych kandydował w okręgu nr 22. PiS wprowadził ośmiu posłów, a Piotrowicz, na którego głosowało 10 293 wyborców, uzyskał 9. wynik.

Elżbieta Chojna-Duch to prawniczka, która od 1994 do 1995 i od 2007 do 2010 (z rekomendacji PSL) pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2010-2016 była członkinią Rady Polityki Pieniężnej. W latach 2002-2007 wchodziła w skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

Jak wybiera się sędziów TK

Gdyby Sejm zaakceptował trzy wspomniane kandydatury, w Trybunale zasiadłoby 13 sędziów zgłoszonych przez PiS.

Trybunał liczy 15 sędziów. Są oni wybierani indywidualnie przez Sejm bezwzględną większością na 9-letnią kadencję spośród osób "wyróżniających się wiedzą prawniczą". Ponowny wybór na to stanowisko jest niedopuszczalny.

Sędzią Trybunału może być osoba, która posiada kwalifikacje wymagane do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego (m.in. warunek co najmniej 10-letniego stażu pracy na stanowisku sędziego, prokuratora albo wykonywania przez co najmniej 10 lat zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza). Konstytucja nie ustanawia innych wymagań dotyczących sędziów, takich jak minimalny wiek czy też sprawowanie mandatów i urzędów w ramach pozostałych władz.

Prezesa i Wiceprezesa Trybunału powołuje prezydent RP spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.

Kryzys wokół TK

W czerwcu 2015 Sejm VII kadencji uchwalił nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym normującą m.in. wybór przez Sejm tej kadencji następców wszystkich sędziów TK, których kadencja upływała w 2015 roku. Sejm dokonał wyboru pięciu sędziów na 102. posiedzeniu w dniu 8 października, a Sejm VIII kadencji kolejnych pięciu na 3. posiedzeniu 2 grudnia 2015 r.. To wywołało kryzys w funkcjonowaniu sądu konstytucyjnego.

Od listopada 2015 do grudnia 2016 uchwalono sześć tzw. ustaw naprawczych Trybunału Konstytucyjnego przygotowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. 20 grudnia 2016 r. p.o. prezesa TK Julia Przyłębska włączyła do orzekania trzech sędziów wybranych przez Sejm VIII kadencji na miejsca obsadzone przez Sejm VII kadencji.

