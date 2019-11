PGNiG chce zakończyć kontrakt z Gazpromem

PGNiG przekazał Gazpromowi oświadczenie woli zakończenia obowiązywania kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Polski - tzw. kontaktu jamalskiego - z dniem 31 grudnia 2022 r. Umowa z rosyjskim dostawcą surowca przewiduje, że na trzy lata przed jej zakończeniem kontrahent jest zobowiązany do deklaracji dotyczącej przyszłej współpracy.

Więcej informacji wkrótce.

Polska konsekwentnie zmierza do uniezależnienia się od dostaw gazu z Rosji. Mają to umożliwić inwestycje w dywersyfikację. Gazoport w Świnoujściu i budowa gazociągu Baltic Pipe mogą spowodować, że dostawy z kierunku wschodniego przestaną być potrzebne w ciągu kilku kolejnych lat.

Uniezależnienie od gazu z Rosji

"Zgodnie z zapisami kontraktu, strony umowy zobowiązane są do złożenia deklaracji dotyczącej dalszej współpracy po 2022 roku na trzy lata przed przewidzianym zakończeniem jego obowiązywania w dniu 31 grudnia 2022 r." - wyjaśniono.

Jak czytamy w komunikacie, w ocenie zarządu PGNiG, dotychczas podjęte przez spółkę działania związane z dywersyfikacją kierunków pozyskania gazu do Polski po 2022 roku, w szczególności zakontraktowanie dostaw gazu LNG, akwizycje złóż gazu ziemnego na Morzu Północnym oraz działania prowadzone przez operatora systemu przesyłowego w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego, są odpowiednie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i pozwalają na zakończenie kontraktu jamalskiego zgodnie z jego postanowieniami.

Kontrakt gazowy z Gazpromem

Podpisany w 1996 r. kontrakt jamalski przewiduje dostawy ok. 10 mld metrów sześc. gazu rocznie. Zgodnie z narzuconą przez Gazprom klauzulą take-or-pay, PGNiG musi odebrać co najmniej 8,7 mld m sześc. zakontraktowanego gazu rocznie.

ZOBACZ: NIK ujawniła raport dot. umów gazowych z Gazpromem. Wskazuje na nieprawidłowości

Zapisy kontraktu były renegocjowane w 2010 r. Ówcześni wicepremierzy Polski i Rosji, Waldemar Pawlak oraz Igor Sieczin, podpisali jesienią 2010 roku międzyrządowe porozumienie w sprawie zwiększenia dostaw gazu do Polski, a PGNiG i Gazprom podpisały aneks do kontraktu jamalskiego.

Porozumienie dotyczyło zwiększenia dostaw rosyjskiego gazu do Polski o ok. 2 mld m sześc. rocznie. Zgodnie z umową, tranzyt gazu został przewidziany do 2019 r., a dostawy do 2022 r.

WIDEO - PGNiG w trybie pilnym zwiększył dostawy gazu na Ukrainę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/hlk/ PAP