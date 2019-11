Nowicka: niepełnosprawnymi dziećmi zajmują się głównie matki, bo ojcowie uciekają

- Najważniejszą sprawą jest to, kto ma podjąć decyzję o aborcji. Decyzję mają podjąć rodzice, bo to oni ponoszą potem konsekwencje. A państwo PiS robi wszystko, żeby nie wspierać rodzin niepełnosprawnych - mówiła w "Wydarzeniach i Opiniach" Wanda Nowicka (Lewica). - Świat bez dzieci z zespołem Downa, to koszmar nazistowskiej eugeniki - powiedział Jakub Kulesza (Konfederacja).

Temat aborcji wywołał Kulesza, komentując zgłoszonych w piątek kandydatów PiS do Trybunału Konstytucyjnego.

- Zarówno Krystyna Pawłowicz, jak i Stanisław Piotrowicz głosowali za zamrożeniem obywatelskiego projektu chroniącego życie (Stop Aborcji). Następnie ten projekt został oddelegowany do TK, by ten zbadał konstytucyjność przepisów. Prezes TK Julia Przyłębska blokowała ten projekt, ale z moich informacji wynika, że większość w TK była za tym, żeby za tym wnioskiem debatować. Była obawa, że TK wstawi się za osobami niepełnosprawnymi, dlatego oddelegowane zostały osoby (opowiadające się - red.) nie za życiem, tylko za śmiercią - powiedział Kulesza.

"Decyzję i tak podejmie Kaczyński"



Zdaniem posłanki Lewicy, jeżeli Kaczyński uznałby, że "z powodów politycznych, koniunkturalnych chce procedować projekt wymierzony w kobiety, w rodzinę, to cały TK by poszedł za tą decyzją". - Czy będzie Piotrowicz, czy Pawłowicz w TK, to ostateczną decyzję podejmie Kaczyński - stwierdziła Nowicka.

Zwróciła się też do Kuleszy mówiąc, że "jeżeli mamy rozmawiać teraz o przerywaniu ciąży, to powiem tyle: przede wszystkim proszę zapytać środowiska osób niepełnosprawnych, co one sądzą o tym, by zakazywać rodzicom, którzy wiedzą, że mogą urodzić dziecko w stanie drastycznym, fatalny, co sądzą o tym, żeby zmuszać ich do urodzenia dzieci".

- Ale one je jednak urodziły - zauważył prowadzący program Wojciech Dąbrowski.

- O urodzonych dzieciach nie mówimy, urodzone dzieci wymagają opieki - odparła.

Wideo: "Niepełnosprawnymi dziećmi zajmują się głównie matki, bo ojcowie uciekają" - Wanda Nowicka w Polsat News

"Kto pierwszy ucieka z rodziny, jeśli urodzi się dziecko niepełnosprawne?"

- Skoro poruszyliśmy ten temat, to jest realny problem moralny, jeżeli chodzi o diagnozę dotyczącą narodzin dziecka z zespołem Downa. To jednak tylko diagnoza, podejrzenie. Czy chciałaby pani przeprowadzić aborcję na podstawie podejrzenia, że dziecko może być chore? - zapytał Dąbrowski.

- Prokurator, policjant, ksiądz, kto ma decydować o sprawach tak ważnych jak urodzenie dziecka? - odpowiedziała pytaniem Nowacka.

- Ojciec, dlaczego nie ojciec? - wtrącił Kulesza.

- A kto pierwszy ucieka z rodziny, jeśli urodzi się dziecko niepełnosprawne? Dziećmi niepełnosprawnymi w Polsce zajmują się przede wszystkim kobiety, matki, bo ojcowie uciekają. Proszę tu nie gloryfikować tych tatusiów - mówiła Nowacka.

Zobacz też: abp Gądecki: PiS nie zrealizowało obietnic o ochronie życia od poczęcia

- Najważniejsza sprawą jest to, kto ma podjąć decyzję. Decyzję mają podjąć rodzice, kobieta, bo to oni później ponoszą konsekwencje. A potem państwo PiS robi wszystko, żeby nie wspierać rodzin niepełnosprawnych - dodała.



- Chcemy, żeby prawo chroniło wszystkich, nie tylko zdrowych, ale także osoby niepełnosprawne. Świat bez dzieci z zespołem Downa to koszmar nazistowskiej eugeniki - podkreślił Kulesza.



msl/ml/ Polsat News