Pościg za 16-letnim piratem drogowym. "Szarżował między dziećmi"

Policjanci zatrzymali 16-latka, który bardzo szybko jechał motocyklem crossowym i nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a gdy został zatrzymany znieważył interweniujących funkcjonariuszy – podała w środę bielska policja. Nastolatek może trafić do poprawczaka.

"Policjanci, którzy w poniedziałek popołudniu patrolowali Wilkowice, zauważyli jadący z dużą prędkością motocykl bez tablicy rejestracyjnej. Kiedy nakazali kierującemu zatrzymanie się, ten zignorował polecenie i próbował odjechać. Uciekając, szarżował pomiędzy grupą kilkunastu dzieci idących ulicą" - zrelacjonował rzecznik bielskiej policji.



Później motocyklista próbował zawrócić, ale jednemu z policjantów udało się go zatrzymać. "Nastolatek chciał się wyrywać i uciekać pieszo. Policjanci musieli go obezwładnić. To jeszcze bardziej go rozsierdziło. Zaczął ich wulgarnie wyzywać. Nie chciał pokazać dokumentu tożsamości oraz powiedzieć, jak się nazywa" - dodał Roman Szybiak.

Nastolatek trafił na komisariat. Tam ustalono jego tożsamość. Okazało się, że ma zaledwie 16 lat. Był trzeźwy.



"Nieletni usłyszał zarzut czynu karalnego - znieważenia policjantów - a jego sprawa została skierowana do sądu rodzinnego w Bielsku-Białej. Za to, czego się dopuścił, sędzia może orzec wobec niego m.in. umieszczenia w zakładzie poprawczym" - powiedział w środę Szybiak.

PAP