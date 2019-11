Rodzinny dom Harry’ego Pottera do wynajęcia na Airbnb. "Nieodpowiedni dla dzieci"

Położona w Lavenham w hrabstwie Suffolk posiadłość w ekranizacjach książek J.K. Rowling pełniła rolę domu rodzinnego Harry’ego. To właśnie w posiadłości De Vere doszło do starcia z Voldemortem, najgroźniejszym z czarnoksiężników, przywódcą śmierciożerców. Wtedy też zginęli rodzice Pottera - Lily i James, a on stał się sierotą.

Dom z filmowej Doliny Godryka powraca w 7. części sagi. Harry i Hermiona odwiedzają go w poszukiwaniu horkruksów.

Miasteczko średniowiecznego dziedzictwa

Chętnych do odwiedzenia De Vere nie brakuje. Już sama okolica wzbudza zainteresowanie. Wieś Lavenham jest uznawana za jeden z najlepiej zachowanych przykładów średniowiecznego dziedzictwa w Wielkiej Brytanii.

Większość budynków chronionych jest przez organizację pozarządową English Heritage opiekującą się zabytkami należącymi do "zbioru brytyjskiego dziedzictwa narodowego".

Angielskie śniadanie i salon z kominkiem

Rezydencja De Vere oferuje noclegi w cenie 120 funtów dla maksymalnie dwóch osób. Do dyspozycji gości są m.in. dwie sypialnie z łazienkami, telewizor, wifi, salon z kominkiem i ogród. Odwiedzający zjedzą tam również tradycyjne angielskie śniadanie.

Do rodzinnego domu Pottera nie mają jednak wstępu zwierzęta. Jest także nieodpowiedni dla... dzieci. Może to budzić zdziwienie, gdyż to właśnie najmłodsi stanowią dużą grupę fanów sagi Rowling.

Ze względu na wiek i układ domostwa, nie jest ono przyjazne dla osób mających trudności z poruszaniem się.

Pierwsza książka J.K. Rowling o przygodach młodego czarodzieja, "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", ukazała się 26 czerwca 1997 roku.

