Bakteria coli na Śląsku. Mieszkańcy bez wody

"Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu informuję, że w badaniach jakości wody z wodociągu Rudyszwałd - zaopatrujących miejscowości: Rudyszwałd, Chałupki, Zabełków, gmina Krzyżanowice w powiecie raciborskim - stwierdzono obecność bakterii z grupy coli. Woda nieprzydatna do spożycia dla około 4000 mieszkańców" – poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK).

Służby pracują nad przywróceniem właściwej jakości wody

Trwają prace, których celem jest przywrócenie właściwej jakości wody. Jak informuje sanepid, do tego czasu mieszkańcy nie mogą jej używać nie tylko do picia, ale też mycia owoców, rąk, naczyń czy kąpieli. Woda z sieci nadaje się jedynie do mycia podłóg czy spłukiwania toalet.

Do czasu usunięcia awarii mieszkańcy miejscowości Rudyszwałd, Zabełków i Chałupki będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji "Górna Odra". W trzech sołectwach wystawiono w sumie dziewięć punktów poboru wody w trybie zastępczym.

Bakterie z grupy coli do ujęć wody przenikają np. z nieszczelnych szamb lub zanieczyszczonych nieczystościami gruntów. Picie skażonej nimi wody może skutkować dolegliwościami żołądkowymi.

emi/PAP