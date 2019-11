Mecz Izrael-Polska wciąż pod znakiem zapytania. Znamy możliwe scenariusze

Wciąż nie wiadomo, czy mecz Izrael-Polska odbędzie się w Jerozolimie. Według izraelskiego dziennika "Haaretz" UEFA nie wyraziła zgody na inny niż wyznaczony na 16 listopada termin spotkania. Z kolei Izrael zaproponował przeniesienie meczu do oddalonej o 150 km od Jerozolimy Hajfy. Na to nie przystał jednak PZPN. "Bezpieczeństwo polskiej drużyny jest priorytetem" - podał we wtorek Zbigniew Boniek.