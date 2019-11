Mecz z Izraelem zagrożony? Boniek: decyzja w ciągu 24 godzin

- W ciągu 24 godzin zapadnie decyzja ws. meczu z Izraelem, bezpieczeństwo polskiej drużyny jest priorytetem - poinformował we wtorek na konferencji prasowej Zbigniew Boniek. Słowa prezesa PZPN mają związek z napiętą sytuacją w Izraelu.

We wtorek w Izraelu rozległy się syreny alarmowe, w związku z ostrzałem rakietowym ze Strefy Gazy. Izraelskie dowództwo nakazało zamknięcie szkół i uczelni w południowej i środkowej części kraju i poinstruowało cywilów, aby pozostali w domu i nie szli do pracy, chyba że jest to niezbędne i dopóki nie zostaną otwarte publiczne schrony.

Na razie nie ma doniesień o ofiarach ani zniszczeniach. Izraelski dziennik "Times of Israel" podaje, że 20 z 50 rakiet zostało przechwyconych przez system Żelazna Kopuła (Iron Dome). W ramach środków ostrożności policja zamknęła drogi na obrzeżach Gazy.

Ostrzał rakietowy nastąpił po precyzyjnym ataku lotniczym izraelskich sił na dom w mieście Gaza jednego z czołowych dowódców wspieranego przez Iran radykalnego ugrupowania Palestyński Islamski Dżihad. W jego wyniku zginęli islamista Baha Abu Al-Atta i jego żona.

W sobotę w Jerozolimie piłkarska reprezentacja Polski ma rozegrać mecz z reprezentacją Izraela.

"Jesteśmy w stałym kontakcie z MSZ i z federacją izraelską oraz z UEFA. W ciągu 24 godzin będziemy mieć informacje na temat meczu Izrael - Polska" - powiedział prezes PZPN Zbigniew Boniek na konferencji prasowej w Warszawie.

"Bezpieczeństwo naszej drużyny jest priorytetem" - dodał Boniek, zaznaczając, że reprezentacja jest gotowa ten mecz rozegrać.

Polska jest liderem grupy G z dorobkiem 19 punktów. O trzy mniej ma Austria i ona jest najbliżej premiowanej awansem drugiej lokaty. Teoretycznie szanse mają też Izrael, Słowenia i Macedonia Północna, które zgromadziły po 11 punktów. Łotwa przegrała wszystkie dotychczasowe mecze.

Planujemy kontynuację tematu.

dk/ PAP, Polsat News