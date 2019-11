Turcja. Tajemnicza śmierć byłego brytyjskiego oficera. Miał połamane nogi

Ciało 48-letniego Jamesa Le Mesuriera znaleziono w poniedziałek wcześnie rano na ulicy w Beyoglu, dzielnicy Stambułu, niedaleko od jego domu i biura. Przyczyna śmierci nie jest znana, tureckie media donoszą jednak, że miał on połamane nogi. Burmistrz Stambułu poinformował, że wszczęte zostało "kompleksowe" śledztwo.

"To absolutnie tragiczne"

Przedstawiciele Białych Hełmów napisali na Twitterze, że organizacja jest wstrząśnięta i "ze smutkiem przyjęła wiadomość" o śmierci Le Mesuriera.

Z kolei Hamish de Bretton-Gordon, dyrektor grupy Lekarze Pod Ostrzałem (Doctors Under Fire) i przyjaciel Le Mesuriera, powiedział: "To absolutnie tragiczne. Był on jedną z niewielu osób, które pozostawiły humanitarny ślad w Syrii". De Bretton-Gordon dodał, że Białe Hełmy mają bardzo silną strukturę i ich praca będzie kontynuowana, ale śmierć Le Mesuriera pozostawiła "lukę do wypełnienia".

Le Mesurier był współzałożycielem Białych Hełmów, organizacji oficjalnie znanej, jako Syryjska Obrona Cywilna, która pomagała cywilom znajdującym się na terenach atakowanych przez siły reżimu Baszara al-Asada.

Według organizacji, pomogła ona uratować około 100 tys. osób, przy czym jak podkreśla, jest ona apolityczna i niesie ratunek wszystkim poszkodowanym w czasie konfliktu.

