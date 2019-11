Start nowej kadencji Sejmu. Relacja minuta po minucie

Na pierwszym posiedzeniu głos zabierze premier Mateusz Morawiecki, który - zgodnie z konstytucją - poda rząd do dymisji. Kolejnego premiera desygnuje prezydent i powołuje go wraz z pozostałymi członkami rządu w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. W ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.