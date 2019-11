Senat wybiera marszałka [TRANSMISJA]

Na inauguracyjnym posiedzeniu Izby Wyższej, senatorowie złożyli ślubowanie, po przerwie (ma potrwać do g. 17:20) wybrany zostanie też marszałek Izby. Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy marszałkiem seniorem Senatu została Barbara Borys-Damięcka (Koalicja Obywatelska). Zaapelowała ona, by senatorowie "nie powielali złych nawyków poprzedniej kadencji".

Prezydent Andrzej Duda inaugurując posiedzenie Senatu X kadencji podziękował "18,5 milionom rodaków, którzy poszli do urn i oddali swój głos w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu, tworząc frekwencję, jakiej nie widzieliśmy od 1989 roku".

Powiedział, że dla niego - jako prezydenta - "to wielka satysfakcja, ponieważ zależy mu na tym, aby demokracja w Polsce się umacniała, obywatelskość była coraz większa, wraz ze świadomością, że warto brać sprawy w swoje ręce, bo głos ma znaczenie".



- Ta frekwencja daje bardzo poważną legitymację, aby tu prowadzić dyskusję na temat polskich spraw z podniesiona głową - mówił prezydent.

"Niech ten Senat zostanie, bo symbolem wolnej Polski"

Prezydent przypominał, że pierwsze wybory do Senatu były wyborami w pełni wolnymi. - Senat 1989 r. był tą Izbą, która wracała na arenę parlamentarną Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odnawiającą się Rzeczypospolitą, wraz z Rzeczypospolitą wracającą do swojej pełnej suwerenności i niepodległości - mówił.

ZOBACZ: Wyjątkowa sytuacja w Sejmie. Prezydent wrócił na mównicę



Duda przypominał też słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mówił, że Senat nie może zostać zlikwidowany. - Senat - patrząc na historię 500 lat naszego parlamentaryzmu - zawsze był wtedy, kiedy Polska była wolna, zawsze był w suwerennej i niepodległej, rzeczywiście prawdziwej, wolnej Polsce. Niech ten Senat zostanie, bo Senat jest jej symbolem, a poza tym jest bardzo ważnym czynnikiem debaty politycznej - oświadczył prezydent.

"Niewykluczone, że będzie to Senat trudny"

- Cieszę się, że w Senacie jest reprezentowane tak szerokie spektrum polityczne, prawie jak w Sejmie. Myślę, że będzie to Senat ważny, niewykluczone, że będzie to Senat trudny. Nie ma tu dziś jednoznacznej większości senackiej, są senatorowie niezależni, oczywiście większość mandatów zdobył obóz Zjednoczonej Prawicy, czy też - jak ja to wolę mówić - zjednoczonych konserwatystów, ale na pewno będzie dyskusja i na pewno będzie debata. I myślę, że wiele z tych debat będzie bardzo ciekawych i wiele z tych debat będzie zasługiwało na uwzględnienie - powiedział prezydent.

- Praca parlamentarna nie jest łatwa. Politycy, jakimi państwo jesteście spotykają się z rożnego rodzaju krytyką, czy atakami. Tak to po prostu jest - mówił prezydent do senatorów.



- Chciałbym, żeby pewne obyczaje - które tutaj zawsze w Senacie były - przetrwały i żeby rożnego rodzaju gorszące sytuacje się tutaj nie zdarzały - dodał Andrzej Duda.

Borys-Damięcka: nie powielali złych nawyków poprzedniej kadencji

- Senat często określany jako izba zadumy i refleksji przez wiele osób postrzegany jest jako organ tylko przyjmujący ustawy. Jeśli tak było, to nie musi być dalej - mówi Barbara Borys-Damięcka, którą prezydent wskazał na marszałka seniora Izby.

Zaapelowała, by senatorowie "nie powielali złych nawyków poprzedniej kadencji". - Pośpiech, brak rzetelnej debaty, brak stanowiska Biura Legislacyjnego, brak ekspertyz, przewlekłość nocnych posiedzeń - wyliczała Borys-Damięcka.

Senatorowie ślubowali "rzetelnie wykonywać obowiązki wobec Narodu"

Pierwsza ślubowanie o treści: "uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej" złożyła marszałek senior Senatu Barbara Borys-Damięcka

Senatorowie po odczytaniu roty ślubowania kolejno wstawali i wypowiadali słowo "ślubuję". Ślubowanie część z senatorów kończyła z dodaniem słów: "Tak mi dopomóż Bóg".

Po uroczystym ślubowaniu nastąpi wybór marszałka Senatu. Zgodnie z Regulaminem Senatu, izba wybiera marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym - czyli inaczej niż w ubiegłych kadencjach.

Zmiana została wprowadzona w 2018 r. po tym, jak Izba nie wyraziła zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta, o co wnioskowała prokuratura i co rekomendowały władze PiS. Senat przyjął wówczas uchwałę dotyczącą zmian w regulaminie Izby, uchylającą zapisy dot. tajności głosowania w sprawach personalnych. Zmiany wprowadziły też jawność głosowań dot. wyboru i odwołania marszałka oraz wicemarszałków Senatu.

Zasady wyboru marszałka i wicemarszałków

Zgodnie z regulaminem, jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania z kolejnym wyłączaniem kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów o wyłączeniu decyduje losowanie. Jeżeli w ostatniej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, procedurę wyboru powtarza się.

Nowo wybrany marszałek Senatu przeprowadza przy pomocy sekretarzy pierwszego posiedzenia wybór wicemarszałków Senatu oraz sekretarzy Senatu. Izba wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.

ZOBACZ: Grodzki: jeżeli zostanę marszałkiem Senatu, PiS będzie miało swojego wicemarszałka

Opozycja-PiS 51:48

Dzięki tzw. paktowi senackiemu, opozycja zdobyła w drugiej izbie parlamentu 51 mandatów (43 ma KO, PSL trzy, a SLD dwa). W Senacie zasiądą także senatorowie, którzy startowali jako kandydaci niezależni - Lidia Staroń, Wadim Tyszkiewicz, Krzysztof Kwiatkowski i Stanisław Gawłowski. Trzej z nich są kojarzeni z opozycją. PiS ma w Senacie 48 przedstawicieli.

Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL na stanowisko marszałka Senatu zaproponowały kandydaturę Tomasza Grodzkiego. Kandydatem klub PiS jest dotychczasowy marszałek Stanisław Karczewski.

ZOBACZ: Kim jest Tomasz Grodzki? Wspólny kandydat opozycji na marszałka Senatu

WIDEO - "Hańbi pani mandat poselski i majestat polskiego Sejmu". Bosak do Scheuring-Wielgus Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ PAP, polsatnews.pl