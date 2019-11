Ostrzał rakietowy w Izraelu. Co z meczem Polaków? "Dzisiejsza noc pokaże"

- Incydent jest poważny, trwa wymiana ognia. Jak na razie niewiele wskazuje, by miał się on przerodzić w wielką wojnę. Dzisiejsza noc pokaże czy wymiana ta potrwa kilka dni - powiedział o napiętej sytuacji w Izraelu Jarosław Kociszewski, ekspert fundacji Stratpoints. W rozmowie z polsatnews.pl zwrócił on uwagę, że żadnej ze stron konfliktu nie zależy na "wielkiej konfrontacji".

We wtorek w Izraelu rozległy się syreny alarmowe w związku z ostrzałem rakietowym ze Strefy Gazy. Izraelskie dowództwo nakazało zamknięcie szkół i uczelni w południowej i środkowej części kraju. Dziennik Haaretz informuje o pięciu ofiarach śmiertelnych. Ministerstwo Zdrowia podaje, że dwie z nich to Palestyńczycy.

ZOBACZ TEŻ - Ambasador RP w Izraelu ostrzega Polaków. "Proszę zachować ostrożność", "miliony ludzi w schronach"

Wieloletni korespondent na Bliskim Wschodzie zwrócił uwagę w rozmowie z polsatnews.pl, że mecz ma odbyć się w sobotę w Jerozolimie, a dyrektywy obrony cywilnej obejmują centralny Izrael, a więc Tel Awiw (tam ma wylądować samolot z reprezentantami Polski - red.) okolice. Tam wprowadzono zakaz zgromadzeń powyżej 300 osób.

PZPN poinformował, że w środę po południu zapadnie decyzja ws. meczu. - Bezpieczeństwo polskiej drużyny jest priorytetem - zapewnił prezes związku Zbigniew Boniek.

- Patrząc na historię tego konfliktu, jest duża szansa, że rozgrywka odbędzie się bez przeszkód, bo Jerozolima bardzo rzadko jest celem. Poza tym w ciągu najbliższych dni sytuacja może się uspokoić, bo nikomu nie zależy na wielkiej konfrontacji - powiedział Kociszewski w rozmowie z polsatnews.pl.

ZOBACZ TEŻ - Izrael ostrzelał Strefę Gazy. Odwet za wcześniejszy ostrzał rakietowy

Ostrzał rakietowy nastąpił po precyzyjnym ataku lotniczym izraelskich sił na dom w mieście Gaza jednego z czołowych dowódców wspieranego przez Iran radykalnego ugrupowania Palestyński Islamski Dżihad. W jego wyniku zginęli islamista Baha Abu Al-Atta i jego żona.

Ekspert fundacji Stratpoints zwrócił uwagę, że Izraelczycy "dawno nie dokonali punktowego ataku przeciwko tak istotnemu człowiekowi". - To był jeden z dowódców stosunkowo małej, ale istotnej organizacji Palestyński Islamski Dżihad. To organizacja islamistyczna działająca od dawna, bardziej radykalna niż Hamas, znajdująca się pod dosyć dużym wpływem irańskim. Izraelczycy uznali, że muszą coś zrobić, bo pewnie mieli jakieś dane wywiadowcze. Dotychczas, przez ostatnie parę lat, Izraelczycy odpowiadali na ataki ze Strefy Gazy, tym razem to oni przejmują inicjatywę - mówił Jarosław Kociszewski.

Siły obrony Izraela zamieściły nagranie z wtorkowego poranka, na którym widać jak jedna z rakiet spada na autostradę.

Islamic Jihad has killed thousands of civilians around the world & today they are once again targeting Israeli civilians with rockets.



Like this one that hit an Israeli highway during rush hour this morning: pic.twitter.com/PHjxn1616t — Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2019

W związku z ostrzałem rakietowym, we wtorek w Izraelu rozległy się syreny alarmowe. Izraelskie dowództwo nakazało zamknięcie szkół i uczelni w południowej i środkowej części kraju i a cywilom poleciło, aby pozostali w domu i nie szli do pracy, chyba że jest to niezbędne i dopóki nie zostaną otwarte publiczne schrony.

ZOBACZ TEŻ - Zbliżyli się do ogrodzenia na granicy. Izraelskie wojsko zabiło trzech palestyńskich bojowników

Izraelski dziennik "Times of Israel" podaje, że 20 z 50 rakiet zostało przechwyconych przez system Żelazna Kopuła (Iron Dome). W ramach środków ostrożności policja zamknęła drogi na obrzeżach Gazy.

- Najbliższa noc pokaże czy nastąpi eskalacja konfliktu - powiedział Kociszewski. Jego zdaniem wiele zależy od ofiar śmiertelnych. - Nawet przypadkowa ofiara wymaga odpowiedzi - dodał.

"Według informacji z Gazy we wtorek zawieszenia broni nie będzie, a Hamas zamierza przyłączyć się do wymiany ognia. To będzie długa noc" – stwierdził ekspert fundacji Stratpoints.

Żelazna Kopuła w akcji z perspektywy Strefy Gazy.

Według informacji z Gazy dzisiaj zawieszenia broni nie będzie, a Hamas zamierza przyłączyć się do wymiany ognia. To będzie długa noc. https://t.co/MfTxsNtioa — Jarosław Kociszewski (@JarekKociszewsk) November 12, 2019

Korespondent telewizji i24News Owen Alterman zwrócił uwagę, że Izrael daje sprzeczne komunikaty. "Najpierw mówili, że nie chcą eskalacji konfliktu. Później mówią, że operacja potrwa prawdopodobnie kilka dni" – napisał na Twitterze.

Israel's caught in a contradiction: First, says it doesn't want escalation. Then, says operation will probably take a few days.



How can both be true?#Israel #Gaza — Owen Alterman (@owenalterman) November 12, 2019

- Sytuacja w Izraelu nie zmienia naszych planów. My przygotowujemy się normalnie, bez względu na to, gdzie ma się odbyć ten mecz. Jeszcze eliminacje się nie zakończyły. Przed nami dwa spotkania, chcemy zwyciężać - powiedział selekcjoner polskich piłkarzy Jerzy Brzęczek.

Jego zdaniem ewentualne odwołanie meczu absolutnie nie byłoby dobrym rozwiązaniem.

ZOBACZ RÓWNIEŻ - Jordania przejmuje tereny wydzierżawione Izraelowi. Rolnicy będą potrzebowali wiz

- Chcemy grać. To bardzo ważne spotkanie. Tym bardziej z takim przeciwnikiem, na jego terenie. Przecież podczas mistrzostw Europy 2020 możemy grać nawet dwa mecze w grupie ze współgospodarzami turnieju, na ich stadionie. Dlatego chcemy się odpowiednio przygotować pod tym kątem. Ja myślę, że ten mecz się odbędzie. Z mojego punktu widzenia chciałbym, aby został rozegrany w Izraelu. Byłem tam piłkarzem przez półtora roku, więc znam troszeczkę tamtejsze problemy. Ale tak jak powiedział prezes Zbigniew Boniek, najważniejsze jest bezpieczeństwo piłkarzy. Mam nadzieję, że polecimy do Izraela i wszystko będzie w porządku - powiedział selekcjoner.

W sobotę w Jerozolimie piłkarska reprezentacja Polski ma rozegrać mecz z reprezentacją Izraela w ramach eliminacji ME 2020.

Polska jest liderem grupy G z dorobkiem 19 punktów. Przyszłoroczne mistrzostwa Europy, które potrwają od 12 czerwca do 12 lipca, będą bezprecedensowe, bowiem nie mają jednego czy dwóch państw-gospodarzy, a mecze odbędą się w 12 miastach - od Hiszpanii po Azerbejdżan. Wezmą w nich udział 24 reprezentacje. Do 20 wyłonionych w eliminacjach dołączą cztery poprzez baraże Ligi Narodów, które odbędą się w marcu.

WIDEO - News shaker: człowiek-pająk wspiął się na 230-metrowy budynek w Londynie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ml/ polsatnews.pl, Haaretz, CNN, PAP