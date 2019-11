Opóźnienia pociągów w Krakowie. Dworzec bez zasilania

Jak informuje stacja, na dworcu oczekuje tłum zdezorientowanych pasażerów.

Według rozkładu jazdy jestem od 25 min w Krakowie. Według pociągu w Katowicach.@PKPIntercityPDP robi co może, żeby urozmaicać nudne podróże. Marzę o napadzie indian na pociąg w okolicy Jaworzna.#SorryTakiMamyKlimat #NaKoleji — Andrzej Szylar 🇵🇱🇪🇺🌈 (@andrzej_szylar) November 12, 2019

Z powodu wydłużenia przez wykonawcę nocnych prac modernizacyjnych sieci trakcyjnej, pociągi do godziny 7 nie odjeżdżały, ani nie dojeżdżały do stacji Kraków Główny.

- Zasilanie przywrócono ok. 7:00. Odprawiamy wszystkie pociągi dalekobieżne. Są natomiast duże zmiany w rozkładowej jeździe pociągów. Do godzin południowych będziemy starali się to przywracać do naturalnego biegu - powiedział radiu Piotr Hamarnik z Zespołu Prasowego PKP PLK.

Część składów regionalnych jest przekierowywana na stację Kraków Płaszów.

Darmowe zwiedzanie stadionu

Dla pasażerów opóźnionych pociągów propozycję ma Cracovia. "Zamiast stać na dworcu zapraszamy na darmowe zwiedzanie stadionu" - napisał klub na Twitterze.

Podobno dziś wielkie opóźnienia pociągów w Krakowie. 😏 Zamiast stać na dworcu zapraszamy

na darmowe zwiedzanie stadionu Cracovii. Czekamy na Was od 10 do 12 przy pomniku Kałuży. Oferta tylko dla pasażerów. 😉 — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) November 12, 2019

Ruch pociągów w kraju na węzłach poza Krakowem odbywa się bez utrudnień - poinformował rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec.

- Generalnie poza punktem w Krakowie, gdzie jest ogniwo, które powoduje, że łańcuch połączeń został zaburzony, na pozostałych węzłach w Polsce ruch odbywa się normalnie - powiedział Siemieniec.

Dodał, że opóźnienia dotyczą głównie pociągów, które wyjeżdżały z Krakowa lub przejeżdżały przez Kraków.

