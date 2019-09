Poznań: awaria systemu kierowania ruchem pociągów. "Największe opóźnienie to obecnie 86 minut"

- Na stacji kolejowej Poznań Wschód doszło do usterki systemu sterowania ruchem. Pociągi na trasach z Poznania w kierunku Warszawy i Gdańska notują opóźnienia średnio od 20 do 50 minut - poinformował Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK.

Do awarii doszło przed godz. 10.

- Usterka została już zdiagnozowana, spalił się sterownik urządzenia, który wkrótce zostanie wymieniony - dodał. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu.

- Część pociągów, które miały przejeżdżać przez stację Poznań Wschód jest kierowana drogą okrężną przez stację Poznań Franowo - powiedział Śledziński.

"Największe opóźnienie to 86 minut"

Dodał, że "największe opóźnienie to obecnie 86 minut pociągu Kolei Wielkopolskich z Poznania do Wągrowca. Natomiast średnio opóźnienia mają od 20 do 50 minut".

Według informacji PKP PLK, składy, które z racji swojego rozkładu jazdy muszą przejeżdżać przez stację Poznań Wschód, są "zabezpieczane przez pracowników kolei, którzy ręcznie przekładają rozjazdy".

Śledziński deklaruje, że zarówno na dworcach, jak i w pociągach, pasażerowie są informowani o możliwych opóźnieniach.

- Ekipy techniczne robią co w ich mocy, żeby jak najszybciej usunąć tę awarię eksploatacyjną - zapewnił.

